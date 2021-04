Charlotte Kalla fortsätter karriären och siktar på OS i Peking: "Enkelt beslut"

Hoppades på inställd start, ryckte ifrån i uppvisningsstil.

När dagen började hoppades hon att stormen i Ruka skulle ställa in hela tävlingen. Men start blev det, och då ryckte Krista Pärmäkoski i uppvisningsstil all världens väg. Under en imponerande säsongsavslutning smakade publikstödet extra gott.