Coronaviruset i Österbotten - 15.4

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Coronatest med låg tröskel i Korsnäståget i Vasa

Den populära mobila coronateststationen står på torsdag eftermiddag i Korsnäståget i Vasa. Ambulansen är parkerad mitt emot hälsostationen på Fräsargatan mellan 14.30 och 17.30. Dit kan man gå för coronatest utan remiss eller tidsbeställning.

Fem nya fall i Södra Österbotten

Fem nya coronafall konsterades under gårdagen i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Incidensen har stigit till 27,5 fall per 100 000 invånare under de gångna två veckorna.