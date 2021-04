Janne Keränens sena fullträffar gav Sport hopp inför returen – Juhamatti Aaltonen i Kärpät besviken: "Vår säsong i ett nötskal, upp och ner"

Kampen om de två resterande kvartsfinalbiljetterna i hockeyligan inleddes på torsdagskvällen. Det är klar fördel för Ilves och Kärpät inför fredagens avgörande returer. Kärpät slog Sport med 4–2 i Vasa och i Kouvola knep Ilves en 4–1-seger mot KooKoo.

Storklubben Kärpät har varit svår att känna igen den här säsongen. Laget slutade sjua i grundserien och ställdes i slutspelskvalet mot grundserietian Sport.

Sport stod för en gedigen insats i Vasa. Det var ändå en klen tröst mot ett effektivt Kärpät som tog vara på sina chanser.

Jussi Jokinen gav Kärpät ledningen sent i den första perioden då han i powerplay stod parkerad framför målet. Han fick tre försök att överlista Niko Hovinen och lyckades till sist trycka in pucken.

Tidigt i den andra perioden utökade Juhamatti Aaltonen snyggt till 2–0 – en situation som domarna ville videogranska. Aaltonen själv var övertygad om att pucken inte var inne och sa det till en av domarna.

– Jag var rätt säker på att det var ribba, stolpe och ut, medgav Aaltonen i tv-intervjun efter matchen.

Janne Keränen klev fram

Klockan stannade på 33.00 då Cody Kunyk fick tag på pucken efter en slarvig rensning av Victor Westermarck och kanadensaren utökade till 3–0. I den tredje perioden ökade Otto Karvinen på till 4–0.

Strax därefter fick Sport in en mentalt viktig reducering då Janne Keränen spräckte Kärpätmålvakten Patrik Rybars nolla genom att peta in en lös puck. Ett par minuter senare fanns Keränen igen framför målet och petade in en andra reducering.

Kärpät vann matchen med 4–2, men tack vare Keränens mål lever hoppet för Sport.

Sportbacken Westermarck hade en tung dag på jobbet då han fick bevittna samtliga fyra bortamål från nära håll och landade tillsammans med backparet Stuart Percy på -3 i plus/minus-statistiken. Vasabacken Juho Tommila skadades tidigt och tvingades utgå.

Sport vann skottstatistiken med hela 60–36. En stor del av hemmaskotten träffade ändå inte Kärpäts mål. Skotten på mål vann Sport endast med 31–28.

"De tvingas ta riskerna"

Kärpäts stjärna Aaltonen var inte nöjd med spelet i den tredje perioden.

– Visst smakar det lite surt. Vi glömde att vi spelar om det totala resultatet. Vi gav dem ett par gratismål, sa Aaltonen i tv-intervjun.

– De var tvungna att ta risker. De låg under med 0–4 med drygt tre perioder kvar. De aktiverade sitt spel. Vi borde bara ha spelat vårt eget spel, men vågade inte. Inte bra. Vår säsong i ett nötskal – upp och ner, konstaterade Aaltonen.

På fredagskvällen måste Sport vinna med två mål för att ta avgörandet till förlängning, alternativt med minst tre mål för att gå till kvartsfinal.

– Nu måste de göra mål, och det måste vi också göra. Vi kan inte försvara i 60 minuter. Men de tvingas ta riskerna och vi ska spela vårt spel, sa Aaltonen.

Tung förlust för KooKoo

Formstarka KooKoo gällde som klar favorit mot Ilves i den andra kvalmatchen. KooKoo var ändå håglöst i den första perioden och Ilves ledde i den första periodpausen med 2–0.

Ilves andra mål var en riktig delikatess av backen Kalle Maalahti som i powerplay spräckte KooKoos försvarslinje och petade in pucken bakom Victor Brattström i målet.

Efter två perioder stod det 3–1 till Ilves. Eemeli Suomi utökade till 4–1 i boxplay tidigt i den tredje perioden och Ilves lagkaptens mål blev matchens sista.

Returerna spelas i Tammerfors och Uleåborg på fredag. Det är CHL-regler som gäller, vilket innebär att den totala målskillnaden i de två matcherna fäller avgörandet.

Bortamålsregeln, som är bekant från fotbollen, tillämpas alltså inte. Står det lika efter 120 spelade minuter avgörs kvartsfinalplatsen i förlängning på fredagskvällen.

Resultat:

KooKoo–Ilves 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

13.21 Joona Ikonen (Matias Myttynen–Eemeli Suomi) 0–1

19.36 Kalle Maalahti (Eetu Mäkiniemi) 0–2 PP

21.48 Eetu Päkkilä (Miro Nalli–Kalle Maalahti) 0–3

28.28 Vilmos Gallo (Kasperi Ojantakanen–Samuli Ratinen) 1–3 PP

42.42 Eemeli Suomi (Eetu Päkkilä) 1–4 BP

Målvakter:

Victor Brattström, KooKoo: 9+3+3=15

Eetu Mäkiniemi, Ilves: 11+10+15=36

Sport–Kärpät 2–4 (0–1, 0–2, 2–1)

17.04 Jussi Jokinen (Cody Kunyk–Juhamatti Aaltonen) 0–1 PP

20.59 Juhamatti Aaltonen (Shaun Heshka–Tuukka Tieksola) 0–2

33.00 Cody Kunyk 0–3

50.24 Otto Karvinen (Jari Sailio–Shaun Heshka) 0–4

53.03 Janne Keränen (Erik Riska–Filip Riska) 1–4

57.33 Janne Keränen (Olavi Vauhkonen–Turo Asplund) 2–4

Målvakter:

Niko Hovinen, Sport: 7+7+10=24

Patrik Rybar, Kärpät: 7+8+14=29