Mikael Nyman gör debut som soloartist

Mikael Nyman har spelat i diverse olika band genom åren. I trettio års tid har han skrivit egna låtar, men många har stannat i skrivbordslådan. Nu gör han debut som soloartist.

Musiken kom in i Mikael Nymans liv när han var kring tio år gammal och det skaffades ett piano till hans barndomshem.

– Med pianot följde det tre plågsamma år av pianolektioner, berättar Nyman.

När han slutade med pianolektioner gick han över till att spela gitarr, som för honom var det självklara instrumentet redan när pianot införskaffades.

– Det är otroligt vad man gör för att blidka sina föräldrar.

Från speed country till metal

Den akustiska gitarren byttes, till Nymans föräldrars förfäran, småningom ut till en elgitarr och i samma veva började han spela i band.

Nyman berättar att han hade turen att ha många äldre vänner som spelade och som tog med honom för att jamma. Till en början var det endast gitarren som gällde, men efter några år började han också sjunga.

Mellan 80 och 90-talet medverkade han i Jakobstadsbördiga bandet Alpha Omega som hade många spelningar runt om i Finland.

– I närmiljön var vi relativt populära, berättar Nyman.

Därefter har Nyman medverkat i diverse andra band genom åren och spelat allt från speed country till metal.

DET HÄR ÄR MIKAEL NYMAN Från Jakobstad Gitarrist, sångare och låtskrivare Hittas på strömningstjänster under artistnamnet John M. Nyman Utmanar Vegatoppen med låten How Can I Let Go

Tjugo år gamla låtar ser dagsljus

Nu gör Nyman debut som soloartist och utmanar Vegatoppen med låten av How Can I Let Go.

– Det är en tragisk låt om förälskelse, men om man vågar skrapa på ytan så finns där mera djup, säger Nyman.

Han tillägger att låten också handlar om drömmar i allmänhet.

Nyman har samarbetat med sin goda vän Johannes Häger, som står för arrangemanget och musiken samt mixning och mastering. Själv har han skrivit text och musik och spelat in sången.

Nyman har skrivit låtar i trettio års tid, men många låtar har stannat i skrivbordslådan. Nu får däremot en del av låtarna se dagens ljus.

How Can I Let Go ingår i en skiva som utkommer senare på våren. Skivan innehåller låtar som är kring tjugo år gamla men också en del nyare musik.

Nymans musik hittas på strömningstjänster under artistnamnet John M. Nyman.

