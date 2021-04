Tomas Ledin ställer in turnén – Eppu Normaali ersätter på Vaasa Festival

Tasa-arvo ei uhkaa taiteen laatua.

Klassisessa musiikissa taide on ihmisestä erillinen neronleimaus, jota on suojeltava. Todellisuudessa ei ole mitään irrallista taiteen laatua, vaan se syntyy ihmisten ajatuksista ja tunteista. Laatuun vetoaminen on keppihevonen, jolla puhuja haluaa varmistaa paikkansa laaturaadissa vastedeskin, kirjoittaa musiikkitoimittaja Anne Teikari.