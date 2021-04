Morgonkollen: Fortsatt nedgång för SDP i färsk partimätning – och andra nyheter att känna till den här morgonen

God morgon! Här listar vi några nyheter som är bra att starta dagen med.

Stödet för SDP går ner med 0,8 procentenheter sedan senaste mätningen i mars, och ligger nu på 19,7 procent, visar en färsk partimätning av Helsingin Sanomat.

Stödet för Sannfinländarna hålls däremot så gott som oförändrat.

Partiet är det populäraste med ett stöd på 21,6 procent, en uppgång på 0,1 procentenheter.

Samlingspartiet kommer på tredje plats med ett stöd på 16,2 procent.

Om knappt en månad siktar nöjesparkerna på att öppna för sommarsäsongen.

På exempelvis Borgbacken och på Särkänniemi fortsätter man använda de begränsningar man utformade förra säsongen.

– Vi hoppas på att kunna öppna den fjärde juni, samma dag som skolornas sommarlov börjar. Men vi väntar på de officiella begränsningarna från kommunen och regionförvaltningsverket, säger Pia Adlivankin, vd för Borgbacken.

I fjol slog pandemin hårt mot nöjesparkerna i Finland. Färre besökare och en kortare säsong ledde till minskade intäkter och permitteringar.

Den färska konst- och kulturbarometern för pandemiåret 2020 visar att kommunerna lämnat kulturarbetarna i sticket. Få får tillräckligt med stöd, och pengarna riktas oftast bland annat till hobbyverksamhet.

Delvis handlar det om att man inte är redo att betala för professionellt kulturarbete. Men det finns också kommuner som vill stödja professionell kulturverksamhet, förstår den ekonomiska nyttan

En kvinna med händerna under hakan.

I Jakobstad fungerar samarbetet mellan konstnärerna och kommunen, säger Jakobstads kultursekreterare Marja-Leena Hyytinen. En kvinna med händerna under hakan. Bild: Nathalie Lindvall

Kulturarbetarna efterlyser nu mer direkta stöd, tillgängliga lokaler och att integreras mer i kommunens verksamhet.

19-åriga Kuier ansågs vara ett av de hetaste namnen inför draften.

– Jag är så tacksam för min mamma, min pappa och mina syskon. Jag är så tacksam att jag har en familj som stöder mig i allt jag gör. Jag är så glad och tacksam, sade Kuier under evenemanget.