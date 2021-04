Det bekräftade antalet coviddöda i världen har överskridit tre miljoner

De anhöriga var klädda i skyddsdräkter vid en begravning i New Delhi på fredagen. Coviddöda begravs på en särskild begravningsplats.

Bild: EPA-EFE/HARISH TYAGI

Coronaviruset har nu skördat över tre miljoner liv i världen, enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning. Samtidigt som Världshälsoorganisationen varnar för att antalet döda ökar i oroande takt.

Enligt de officiella coronasiffror som Johns Hopkins-universitetet sammanställer så har alltså tremiljonersgränsen för coronarelaterade dödsfall passerat tre miljoner, men den egentliga dödssiffran befaras vara betydligt högre än så.

Den dystra dödsstatistiken toppas av USA med över 566 000 dödsfall, följt av Brasilien med nästan 369 000 döda och Mexiko med nästan 212 000.

Världshälsoorganisationen WHO varnade senast på lördagen för att både antalet nya covidfall och antalet döda fortsätter att öka i oroande takt.

Enligt nyhetsbyrån AFP bekräftades nästan 830 000 nya covidfall i världen på fredagen och det är den högsta dagliga siffran hittills under pandemin. Under förra veckan rapporterades i snitt 12 000 covidrelaterade dödsfall per dag globalt.

En del länder som exempelvis Israel och Storbritannien har genomfört framgångsrika vaccinationskampanjer, medan andra, ofta fattigare, länder har hamnat på efterkälken.

Exempelvis i Indien och Brasilien är smittspridningen mycket svår just nu.

Källor: AFP, AP