Postnord har stora problem i sina paketleveranser – förseningar och försvunna paket vardag

Paketförsändelserna har ökat under coronapandemin. postnord, paket, paketbox Bild: Petteri Bülow / Yle

Logistikföretaget Postnord är nerringt av ilskna kunder som otåligt väntar på sina försändelser. Postnord medger på sin Facebooksida att man just nu har vårrusning och att paketmängderna har överraskat också dem.

Kommentarerna på Facebook är inte nådiga. En kund säger att hon fått besked om att hennes paket skulle levereras den 14 april mellan 16 och 21. Ännu har ingen leverans kommit.

En annan kund berättar att hon försökt nå Postnords kundtjänst i fyra dagar, via olika kanaler, utan resultat. En tredje kund berättar att han väntade på sitt paket i 9 dagar, tills han fick beskedet att det hade returnerats till avsändaren.

"Vi överraskades av volymerna"

Postnord Finlands vd Johanna Starck säger till Iltalehti att de två senaste veckorna har varit besvärliga.

– Vi har fått stora mängder paket att leverera - mycket mer än vad vi räknade med. Det har lett till förseningar och rusning i kundtjänsten, säger hon.

Det handlar om tusentals försändelser som är försenade. Dessutom har många kunder fått besked om att paket har försvunnit, säger Starck.

Hon berättar att bolaget har letat efter försändelser i sina logistikcentraler, men att det i vissa fall visat sig att varorna inte ens lämnat ursprungslandet.

– I sådana fall kan kunden ha fått meddelandet att paket är försvunnet.

"Vi jobbar för högtryck

Johanna Starck säger att Postnord nog förberett sig för en livlig vårsäsong och ökade volymer på grund av coronan, men att det skulle bli så här livligt hade ingen räknat med.

– Volymerna är klart större än under julen. Nu har vi kallat in mer personal och alla jobbar oavbrutet för att läget skall förbättras, men kundtjänsten hinner inte svara på alla frågor som kommer in.