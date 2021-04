Vem ska vara gäst hos Sonja och Janne? Nu får du vara med och välja gäster i Efter Nio!

Om några veckor kommer Efter Nio att låta publiken föreslå vem som ska gästa vår studio. Vem vill du allra helst bjuda in? Skicka in ditt svar via formuläret här under. Vi vill ha ditt tips senast 30.4!

Det är dags för en av säsongens höjdpunkter i Efter Nio – programmet där alla gäster väljs av dig som tittar.

Finns det någon kändis som du är nyfiken på, eller känner du någon som har erfarenheter utöver det vanliga? Är det något speciellt ämne som du absolut vill veta mera om, eller har du i dina hemtrakter en eldsjäl eller ett riktigt original?

Då ska du tipsa Efter Nios redaktion via formuläret här under.

Vi vill också veta vad du önskar att programledarna Sonja och Janne provar på (eller blir utsatta för) utanför studions trygga väggar.

Vi gör vårt allt för att det ska vara tryggt att besöka vår studio, men personer i riskgruppen som ännu inte vaccinerats får medverka per distans via videosamtal.

Skicka in ditt förslag senast den 30 april med en kort motivering.

Publikens program sänds måndagen den 26 oktober i Yle Fem och Yle Arenan.