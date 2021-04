Alexander Ståhlberg krossade allt motstånd i junior-FM – Anni Lindroos snubblande nära guld i masstarten

Norrvalla Ski Teams Alexander Ståhlberg var förbluffande överlägsen i junior-FM på skidor i Vuokatti. Ståhlberg vann, tremilen som avgjordes som masstart, med nästan tre och en halv minut till godo på tvåan i klassen herrar 20 år.

Guld i förrgår och guld i dag. Om kampen om FM-guldet i fredags var stenhård mellan Alexander Ståhlberg och Emil Liekari, så var Ståhlberg i en klass för sig i dagens fristilslopp.

Ståhlberg hade redan efter tio kilometer ett försprång på över en minut till närmaste konkurrenter. Hans försprång ökade därefter hela tiden och han korsade mållinjen tre minuter och 28 sekunder före Liekari, som hade pressat honom rejält i fredags.

Ståhlbergs tid var bara 26 sekunder långsammare än Miro Karppanens segertid i klassen herrar 23 år.

Lindroos tvåa efter spurtuppgörelse

Finland svenska skidförbunds andra superlöfte, Pargas IF:s Anni Lindroos, jagade sitt tredje junior-FM-guld på tre dagar i klassen damer 20 år. Hon kom snubblande nära i masstarten över 20 kilometer.

På upploppet var det tre damer om budet. Lindroos, Vilma Ryytty och Siiri Kaijansinkko. Ryytty var starkast och vann med 0,4 sekunders marginal till Lindroos som fick nöja sig med silver.

I klassen damer 17 år tog Rebecca Sandnäs från IF Brahe brons.

Junior-FM i längdskidåkning, masstarter:

Herrar 23 år, 30 km fristil:

1. Miro Karppanen 1.14,48,9

2. Niko Husu +0,4

3. Oskari Hökkä +0,5

7. Kalle Parantainen IF Minken +27,9

9. Johannes Vuorela IF Minken +1.28,8

11. Roni Lukkarinen IF Minken +2.35,5

12. August Högnabba IF Åsarna +2.37,0

13. Patrik Kuuttinen Närpes Kraft +3.12,9

Herrar 20 år, 30 km fristil:

1. Alexander Ståhlberg Norrvalla Ski Team 1.15.14,9

2. Emil Liekari +3.28,3

3. Tino Stenman +5.12,5

9. Otto Niittykoski IF Minken +8.06,3

Herrar 18 år, 20 km fristil:

1. Niko Anttola 49.54,5

2. Eero Rantala +2.16,1

3. Eemil Juntunen +3.13,7

9. Aaron Häggman Vörå IF +4.23,3

18. Christian Hilden IF Femman +6.40,0

Herrar 17 år, 20 km fristil:

1. Arttu Heikkinen 51.04,7

2. Jalmari Bergkvist +4,8

3. Niilo Mäkinen +30,9

11. Lukas Kuuttinen Närpes Kraft +3.11,7

18. Oskar Kalliokoski Pargas IF +5.00,3

Damer 23 år, 20 km fristil:

1. Emmi Lämsä 51.53,3

2. Josefiina Böök +8,1

3. Rebecca Immonen +18,1

5. Linnea Henriksson IF Femman +2.26,6

6. Amanda Nyfors IF Brahe +4.34,8

Damer 20 år, 20 km fristil:

1. Vilma Ryytty 53.23,7

2. Anni Lindroos Pargas IF +0,4

3. Siiri Kaijansinkko +10,5

Damer 18 år, 15 km fristil:

1. Fanny Kukonlehto 40.32,6

2. Iida Vuollet +7,2

3. Sanni Räisänen +20,1

10. Frida Achrén Oravais IF +1.03,0

12. Felicia Krook Närpes Kraft +2.38,0

18. Frida Häggkvist Närpes Kraft +3.14,2

19. Saimi Lupala Österby Sportklubb +3.21,2

Damer 17 år, 15 km fristil:

1. Inka Hämäläinen 40.49,3

2. Silva Kemppi +5,2

3. Rebecca Sandnäs IF Brahe +17,5

10. Teodora Westerlund IF Brahe +1.24,0