”Det här var en så skamfylld diagnos att man hemlighöll den” – Agneta Rahikainen har letat efter upplevelser av syfilis i konst och kultur för att försöka förstå familjehemligheten, morfars sjukdom

Agneta Rahikainens mamma var bara sjutton år när hon fick börja ta hand om sin far som insjuknat i en svår syfilis. Vilken sjukdom han led av fick barnbarnet Agneta veta först långt senare. För att bearbeta det avslöjandet har litteraturvetaren, författaren Agneta Rahikainen nu skrivit boken Smittans rike: Om syfilis i konst, kultur och kropp.

När Agneta Rahikainen fick veta att det var syfilis som hennes morfar Kalle dog i öppnade det upp en hel berättelse i henne. Den handlade främst om vad det här innebar för hennes mormor Axa Johanna och hennes mamma Anna-Lisa.

– Hur var det för mormor att vara gift med en man som dör i den här plågsamma, obehagliga sjukdomen, som kan vara väldigt smittsam? frågar sig Rahikainen.