Åkrarna är frostfrusna och jag kommer plötsligt ihåg att min kompis Jean Lindén skrev några dansbandslåtar under vår studietid.

För de e dans, som blev signaturmelodi för Danstoppen i Radio Vega men också en om en frostfrusen äng som fick en att tro, att världen är god.

Hemligheten med en bra låt måste vara att några rader skall öppna upp en hel värld av betydelser och liv.

Jag avbryts av att man i fjärran hör någon som sågar. Jag frågar vad hem är.

– Heim, är Perho å, stenar, stubbar, café 13 och Nedervetil och Kokkola, menar Nyqvist.

– He e´ vår heim, man får dryyft, ledsamt, om man är borta länge säger Åman.

Dialekten och texterna om det lokala livet är något som publiken kan identifiera sig med, menar Nyqvist.

Herman Hagnäs berättar att han som liten tillbringade mycket tid med sina mor- och farföräldrar då pappan, Robban Hagnäs, ofta var ute på turné med sitt Wentus Bluesband.

Den värld farfar växte upp i blev en naturlig del av Hermans värld. Och sådär fungerar det ju, att familjemedlemmars värld blir en del av ens egen. Minnen går i arv.

Musik blir en naturlig del av det här bygget.

– Går man till texterna, jag gillar musik som har berättande text, som berättar om tiden som det var förr.

– “Där bakom björkar står hemgården kvar”. Den österbottniska identiteten finns i texterna. I en annan text far stadens postiljon till kriget, blir gravid med flicka och kom inte tillbaka. Det är vår kultur, helt enkelt, resonerar Hagnäs.

Hur kommer det sig att dansbandskulturen är den den är?

Mänskliga behov, skulle jag själv påstå.

För länge sedan intervjuade jag M.A. Numminen som menade att Unto Mononen skapade den finska tangon så att finländaren kunde hänga med i marschtakten och samtidigt komma varandra närmare.

Organiserad form är bra, då blyghet och inbundenhet sitter i karaktären.

Herman Hagnäs saknar heller inte social förståelse för den genre han verkar i.

– Om man går tillbaka i tiden så dansar folk i Norden eftersom vi har arbetat hårt inne i veckan, på lant- och jordbruket.

Under helgen vill man komma ut, träffa människor och göra sådant som man kanske inte orkar eller hinner med under arbetsveckan.

– Hålla om frun, kanske få en puss eller två, få tankarna bort och glömma arbetsveckan.

Where the action is. Guns Rosor på scen, i kostymer. Livesituation utan publik. Bild: Sebastian Bergholm

I dag arbetar inte alla med fysiskt krävande jobb, många dansare firar pensionärsdagar, men oavsett är behovet av andra människor centralt.

– Det är deras sätt att träffas istället för att fara till krogen, och är man änka eller så, är det en ypperlig chans att inte vara ensam.

Hagnäs berättar om den ensamhet han ser i människor, och jag tänker hur lite erkännande den här biten av danskulturen får.

Allt dansande leder inte till att man smiter hem tillsammans, men det är en del av kulturen.

– Jag vet förhållanden som uppstått på Guns Rosor och också såna som skilt sig där. Så vi ligger väl på plus minus noll, skrattar Hagnäs.

Relationen till publiken är oerhört viktig, jag får veta att bandet till och med varit med och begravt något fan.

Och också om de varit unga och vevat in humor som en ingrediens i musiken, så har publiken accepterar konceptet.

I texter som “Glömmer du” eller “Det finns inte så röda rosor jag vill ge till dig” har man fått skådespela. Det är inget vi kan ha upplevt, jag e ju bara 22 år.

Själv har jag aldrig varit på dans, men jag fascineras av kulturen på många sätt. Ett stenkast från där jag bor i Åbo finns en verksam danspaviljong som förefaller vara populär.

Inhemska toppnamn spelar varje sommarsöndag och folk väller in mot dansbanan, uppklädda, förväntansfulla.

På finlandssvenskt håll är läget inte lika ljust, dansbandskulturen behöver nya publikunderlag för att överleva.

Robin Granqvist som har hand om klaviaturinstrumenten i bandet berättar att den “mysian paviljong” i Terjärv som hans föräldrar har, inte håller öppet så ofta längre.

Basisten Joel Åman berättar att det inte är någon dans på rosor att vara dansbandsmusiker i Svenskfinland.

– Det är bara en tidsfråga tills dansen tyvärr går bort om vi inte får ett uppsving som vi hoppas på. Vi försöker ännu hitta ny publik och få in mest unga till att tycka om dansmusiken och se att det är roligt att dansa, för det är det faktiskt.

Vi tar oss in i ett gårdshus på hans hemgård i Kotkamaa, där också Guns Rosor övat.

Vi hittar en affisch från pappa Åmans 1980-tal med bandet Norrsken där det står: “obs, alla pengar du tänkt använda till grillmat, stöd Norrsken, stöd lokalt”.

Kampen för den lokala musikens överlevnad är en långkörare och knappast skulle det finnas någon lokalmusik utan eldsjälar och att banden spelar av kärlek till musiken, snarare än jagade efter drömmen om framgång och pengar på hög.

– Det finns inte så mycket ställen till spela på, man måste stöda de lokala musikerna om man vill ha dem kvar, gå på spelningar och köpa cd:n om det finns, menar Åman.

Går det att göra det här på heltid?



– Det sku gå om vi sku gå till finska marknaden, men får vi publik där?

På -90 talet kunde man leva på det, för tillfället inte, inte i Svenskfinland, menar Hagnäs.

Kanske i Sverige, kanske på finska, men:

– Enligt oss är det mera jobb än vad vi får, vi har bestämt att vi inte kommer att köra på heltid. Man tappar gnistan.

Men det är roligt i mindre skala.

Guns Rosor uttrycker gång på gång tacksamhet över sin publik. Jag funderar på att det finns ett systemproblem om inte ens ett av Svenskfinlands största band får det att gå runt på heltid.

Samtidigt som bandet känns som svärmorsdrömmar, känns lite upproriskt, nästan som en politiskt motståndshandling som samtidens strömlinjeformade masskultur, att någon grottar in sig i dansbandskulturen så hårt, från så unga år.

Bandets framtid är ännu oskriven.

– Man kan antingen trappa upp eller trappa ner, funderar Herman Hagnäs, som tror att trappa ner är det mera realistiska alternativet.