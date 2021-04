Jättedramat på Imola: Bottas i våldsam krasch, Hamilton på pallen trots jättemiss – Verstappen klar segrare i kaosloppet

Bild: imago images/Nordphoto/All Over Press

George Russell konfronterar Valtteri Bottas efter kraschen. George Russell konfronterar Valtteri Bottas efter en krasch. Bild: imago images/Nordphoto/All Over Press

Banan var våt. George Russell var rosenrasande. Deltävlingen på Imola blev högdramatisk – och för förhandsfavoriterna i Mercedes höll det på att gå riktigt snett. Till slut var det ändå Max Verstappen som fick jubla.

– Vad i hela helvete, frågade både Valtteri Bottas och George Russell sig i stallens radio efter en stor krasch på det 34:e varvet.

Tv-bilderna bjöd inte på definitiva svar. George Russell försökte köra om Valtteri Bottas i fajten om åttondeplatsen i racet. Ett däck hamnade på gräset och britten tappade kontrollen över bilen – som slungades mot Bottas Mercedes i full fart.

Racet stoppades. Russell gick bestämt fram till Bottas och gav honom en frustrerad klapp på hjälmen. Bottas svarade med ett långfinger. Men var det Bottas som hade tvingat ut Russell på gräset?

Det som väntades bli ett rätt händelsefattigt lopp på Imola – allt annat än känt för att vara en lätt bana att ta sig förbi andra förare på – blev i stället högdramatiskt.

Det ösregnade på området en halv timme före start. Regnet avtog rejält innan loppet körde i gång och de allra flesta förarna vågade köra iväg med intermediate-däck.

Kvaltrean Max Verstappen fick en lysande start. Han flög förbi stallkamraten, tvåan Sergio Perez, och kom in i den första kurvan sida vid sida tillsammans med Lewis Hamilton som startade från pole position.

Verstappen tvingade ut Hamilton på kantstenarna, britten fick smärre skador på framvingen, men juryn såg inget behov att granska incidenten närmare. Holländaren tog hand om tätpositionen och rev upp en lucka till resten.

Men bakom ”Mad Max” började det hända.

Nykomlingsmisstag och Hamiltons dumma drag

Nicholas Latifi hade problem med att hålla sin bil på banan i det våta föret och åkte ut i en kurva. Då han kurvade in på asfalten igen gjorde han det rakt framför näsan på nykomlingen Nikita Mazepin – som inte kunde väja för kanadensaren.

Latifi kraschade in i väggen nära banan och säkerhetsbilen skickades ut.

Samtidigt hade Valtteri Bottas fått en urkass inledning på loppet. Bottas startade från ruta åtta, men tappade två placeringar i starten.

Det stod också snabbt klart att det verkligen är lättare sagt än gjort att göra omkörningar på den anrika banan. Bottas hamnade i kläm bakom en klart långsammare Lance Stroll och då det var först i samband med att stallen vågade byta från intermediate till torra däck som han kunde ta sig förbi Aston Martin-föraren.

Däckrumban ledde också till en avgörande fadäs i tätstriden.

Lewis Hamilton låg tvåa då han kom ut på banan efter sitt depåstopp, men hamnade bakom klungan av bilar där bland andra Bottas och Russell befann sig.

Då han skulle varva Russell körde han överoptimistiskt in på ett vått parti av banan in i en kurva – och åkte ut i sanden. Den regerande världsmästaren klarade ändå av att ta sig in på banan igen som nionde förare – bakom skrällåttan Kimi Räikkönen.

Exakt samtidigt small det längre fram på banan. Tv-bilderna visade scener som liknade ett slagfält då rester av Bottas och Russells bilar låg utspridda över en stor del av banan.

Bottas verkade skakad. Russell var förbannad. Tv-repriserna visade att Bottas hade placerat sig till vänster först och då Russell kommit bredvid honom verkade han styra in mot mitten.

Kommentatorerna i C Mores sändning var överens om att det var Russell som ska bära skulden för krocken. I brittiska Sky Sports sändning var det enligt experterna solklart Bottas fel.

Juryn ska ta ställning till incidenten efter loppet.

Hamiltons mäktiga upphämtning

Omstarten av loppet var också dramatisk.

Kimi Räikkönen snurrade runt bakom säkerhetsbilen och tappade två placeringar redan innan loppet ens hann köra i gång igen. Max Verstappen höll på att ställa till det rejält för sig själv i de allra sista kurvorna före accelerationen, men lyckades behålla förstaplatsen.

Lando Norris tog sig direkt förbi Charles Leclerc och tog hand om andraplatsen. Yuki Tsunoda såg ut att till och med kunna utmana Lewis Hamilton om åttondeplatsen, men åkte ut.

Läget såg ut att normaliseras efter det första varvet efter omstarten – men banan var fortfarande våt och Sergio Perez fick ge upp drömmen om en pallplacering då han åkte ut i det 38:e varvet.

Delvis tack vare att flera förare längre fram i fältet gjorde bort sig kunde Lewis Hamilton snabbt börja plocka placeringar. En för en lyckades han köra om förarna före sig och med sex varv kvar låg han trea.

Lando Norris körde i det skedet med sönderslitna mjuka däck och kunde inte streta emot värst länge mot Hamilton. Mercedes-föraren kom segrande ur den brittiska duellen och fixade andraplatsen bakom en suverän Verstappen. Norris slutade trea.

Kimi Räikkönen fixade i sin tur VM-poäng då han kom i mål som nia. Men juryn ska ännu granska hans avkörning bakom säkerhetsbilen före omstarten.

"Hade för bråttom"

Max Verstappen har aldrig lett VM-sammandraget under sin karriär, och blev av med förstaplatsen under de sista varven. Lewis Hamilton klockade nämligen in tävlingens snabbaste varv på slutet och den extra poängen låter honom behålla förstaplatsen i sammandraget.

Men Verstappen kunde vara nöjd ändå.

– Det var verkligen utmanande i dag. Det var riktigt halt. Och så är det alltid svårt att försöka bedöma när det lönar sig att byta till torrdäck. Men stallet gjorde ett grymt jobb, säger han i tv-intervjun.

Hamilton fick i sin tur förklara vad som egentligen hände då han hamnade ut på sanden.

– Jag hade väl för bråttom, säger han med ett brett leende på läpparna.

– Efter det använde jag pausen för att komma över den där hemska känslan som uppstår då man gör en liknande miss. Det är så länge sen sist. Så nu är jag bara tacksam, fortsätter Hamilton.

F1-säsongen fortsätter med Portugals grand prix på valborgshelgen.

Resultat, Emilia-Romagnas grand prix:

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Lewis Hamilton, Mercedes

3. Lando Norris, McLaren

4. Charles Leclerc, Ferrari

5. Carlos Sainz, Ferrari

6. Daniel Ricciardo, McLaren

7. Lance Stroll, Aston Martin

8. Pierre Gasly, AlphaTauri

9. Kimi Räikkönen Alfa Romeo

10. Esteban Ocon, Alpine

11. Fernando Alonso, Alpine

12. Sergio Perez, Red Bull

13. Yuki Tsunoda, AlphaTauri

14. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

15. Sebastian Vettel, Aston Martin

16. Mich Schumacher, Haas

17. Nikita Mazepin, Haas

Valtteri Bottas, Mercedes DNF

George Russell, Williams DNF

Nicholas Latifi, Williams DNF