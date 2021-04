Några hobbyfår blev en hel fårfarm: "När vi kom hem hade vi 63 får med oss"

Katja Korpioksa och Roy Stenvall på Björkö i Houtskär hade från början några hobbyfår och skulle skaffa sig tjugo till.

Men de blev inte som de tänkt, berättar Roy Stenvall.

- Meningen var att vi far och köper tjugo tackor till men när vi kom hem hade vi 63 med oss hit. Så där sedan startade det upp.

Beslutet att starta Houtskärs fårfarm har de inte ångrat. I dag får familjen sin utkomst från fåren.

Nappämbaret som kommer morgon och kväll föranleder rusning och trängsel. Några lamm dricker mjölk ur ett nappämbar Bild: Maud Stolpe/Yle

Ordningen är viktig i fårhuset och därför är det indelat i olika avdelningar enligt vilken utfodring som är aktuell för djuren, berättar Roy Stenvall.

- Tackor med lamm är för sig och de som snart ska betäckas för sig. Andra grupper är de som snart ska lamma, våra tre avelsbässar, sådana som inte har några speciella behov just nu. Så har vi en speciell barnkammare som vi kallar nursery.

"Beter sig som barn som har blivit lovade glass och inte får det"

Tackorna har sällan mjölk för mer än två lamm och därför sätts det tredje och fjärde lammet i barnkammaren och utfodras med konstmjölk.

- I början får de dricka så mycket de vill via nappar, som är anslutna till en mjölkautomat. Sedan de flyttas till ett bås där de får mjölk två gånger om dagen via ett nappämbar, plus så mycket fast mat de vill ha.

Men övergången från ett skede till följande är inte alltid så lätt.

- Det tredje skedet är att mjölken tas helt bort och då beter de sig som barn som har blivit lovade glass och inte får det, säger Roy och ler.



Det finns gott om arbete för familjen Stenvall-Korpioksa i fårhuset. Hela familjen deltar i utfodringen av fåren Bild: Maud Stolpe/Yle

På hösten kan de nog vara rätt vilda ― Roy Stenvall om fåren efter en sommar på holmen.

Ute i skärgården är det möjligt at föra ut fåren på bete till olika holmar under somrarna. Där får de vara fritt tills de tas hem på hösten.

- Vi ser nog efter dem kanske en gång i veckan, men på holmarna har de det bra i och med att där finns fri tillgång till mat och vatten. På hösten kan de nog vara rätt vilda i och med att de inte är så vana med folk.



Till sommare får fåren åka ut till olika holmar på grönbete. Fårtackor i olika färger inne i ett bås Bild: Maud Stolpe/Yle

Roy Stenvall säger att får är som människor på det sättet att alla är olika individer. En del är snälla medan andra inte är det. På gården finns tre bässar som just nu huserar i samma bås alldeles invid barnkammaren.

- De brukar gräla lite i början då vi tar in dem, men då sätter vi in dem i ett rätt så litet utrymme så att de inte kommer åt att slåss. Sedan gör man avdelningen lite större efter hand och då brukar det nog rulla på.

Svarta bässen Hermanni är elvaåriga sonen Evert Korpioksas speciella kompis.

- Han är vår största bäss och han väger över hundra kilo. Han är nog snäll, men ibland kan han bli lite aggressiv. Då kan han stångas mot väggar och människor.

Pappa Roy Stenvall håller med om att bässarna nog är hyggliga men att man helst inte ska vända ryggen mot dem. Själv har han blivit stångad flera gånger.

De stora bässarna kan man gärna ha respekt för säger Evert Korpioksa och Roy Stenvall. Evert Korpioksa och Roy Stenvall står bredvid tre bässar. Bild: Maud Stolpe/Yle

Fåraherdar får gosa med fåren

Förutom kött- och ullprodukter erbjuds det också upplevelser för besökare. Nära fårhuset finns ett hus där intresserade fåraherdar kan bo, berättar Katja Korpioksa.

- Folk brukar hyra in sig en vecka eller ett veckoslut och har då tillgång till det här huset och gården. De får "lammterapi" då de bekantar sig med, sköter om och gosar med fåren som finns på bete här bredvid. Folk brukar tycka att det är väldigt avkopplande och bara ett veckoslut kan räcka för att folk ska känna sig avstressade.

Fåraherdesystemet har funnits i några år och är enormt populärt. Sommarmånaderna brukar vara fullbokade och så är fallet också i år.