De senaste nyheterna: Historisk flygning på Mars, Greta Thunberg stöder vaccinprojekt, Tegnell fick Astra Zenecas vaccin

Senaste nytt snabbt på svenska.

18.59

Greta Thunbergs stiftelse skänker 100 000 euro till det FN-stödda vaccinprogrammet Covax som distribuerar gratis coronavaccin till låginkomstländer.

Den svenska klimataktivisten skriver på Twitter att ungefär var fjärde person i höginkomstländer har fått coronavaccin, medan andelen vaccinerade är bara en av 500 personer i låginkomstländer.

18.10

Det kommunistiska partiet i enpartistaten Kuba avslutade i dag sin fyra dagar långa partikongress med att välja en ny partiledare. Som väntat föll valet på den 60 år gamla Miguel Díaz-Canel.

Det här sätter punkt för familjen Castros sex decennier långa styre i öriket. Inga större dramatiska förändringar förväntas ändå äga rum inom politiken.

17.23

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har fått första dosen av Astra Zenecas coronavaccin, rapporterar svenska medier med hänvisning till Corren.se.

Tegnell fick sprutan i fredags, dagen innan han fyllde 65 år. Han säger att Astra Zenecas vaccin är jättebra för människor över 65. Tegnell fick lätt feber efter vaccinationen, men inga allvarliga biverkningar.

15.30

Konkurrens- och konsumentverket har gett sitt godkännande till en möjlig sammanslagning av alkoholföretagen finländska Altia och norska Arcus ASA.

Det statligt ägda Altia, som tillverkar och distribuerar framför allt spritdrycker, skulle sammanslås med Arcus och bilda Anora Group. Altia skulle äga 53,5 procent av aktierna i Anora.

De norska myndigheternas beslut väntas fattas 20 maj. De svenska myndigheter har redan godkänt förslaget.

Företagen offentliggjorde sina planer förra hösten.

Altia tillverkar och distribuerar bland annat O.P. Anderson, Larden, Blossa, Chill Out, Jaloviina och Leijona. Enligt förslaget skulle Altia sälja sitt brand Skåne Akvavit innan sammanslagningen.

Enligt Altia kan det räcka tills hösten innan sammanslagningen kan förverkligas.

14.10

Den amerikanska rymdmyndigheten Nasa bekräftar att minihelikoptern Ingenuity har genomfört en historisk flygning på Mars.

Ingenuity är den första farkosten som genomfört en flygning på en annan planet.

Minihelikoptern genomförde flygningen tidigare på måndagen med det tog några timmar innan data från den lyckade testflygningen nådde jorden.

‒ Data från höjdmätaren bekräftar att Ingenuity genomfört den första flygningen med en motordriven farkost på en annan planet, uppgav en ingenjör vid Nasa.

13.56