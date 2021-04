De senaste nyheterna: Historisk flygning på Mars, Tottenhams Mourinho får sparken, Navalnyj läggs in på sjukhus

Senaste nytt snabbt på svenska. Den här artikeln uppdateras fram till midnatt i dag.

Vi som håller dig uppdaterad: Belén Wecktröm och Milli Hellström.



14.10

Den amerikanska rymdmyndigheten Nasa bekräftar att minihelikoptern Ingenuity har genomfört en historisk flygning på Mars.

Ingenuity är den första farkosten som genomfört en flygning på en annan planet.

Minihelikoptern genomförde flygningen tidigare på måndagen med det tog några timmar innan data från den lyckade testflygningen nådde jorden.

‒ Data från höjdmätaren bekräftar att Ingenuity genomfört den första flygningen med en motordriven farkost på en annan planet, uppgav en ingenjör vid Nasa.

Källor: AFP, Reuters

13.56