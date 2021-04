Ett speciellt möte

Vi spolar bandet framåt några år, för ni vet redan hur målvaktshistorien slutar.

Under de följande åren tittade Foxell inte på fotboll på tv. Och hon gick absolut inte och se på matcher live.

Men en dag för några år sedan gjorde hon det.

– Jag minns inte ens riktigt varför. Det bara blev så.

Det blev vändpunkt nummer ett.

Pauliina Miettinen hämtade Heidi Foxell tillbaka till fotbollen. Pauliina Miettinen rullar ut Heidi Foxell på fotbollsplanen. Bild: Yle

Heidi Foxell rullar in på stadionområdet i Hagalund, mitt under matchen mellan FC Honka och HJK. Just den matchen har också Pauliina Miettinen bestämt sig för att gå på. Hon får syn på Foxell. De känner inte varandra men hon presenterar sig och hjälper Foxell upp på läktaren.

Sedan sitter de och pratar genom hela matchen.

Efteråt kör Miettinen hem Foxell.

– Det var ett speciellt möte. Ett av de finaste jag haft efter att jag skadade mig.

– Jag hade en känsla av att vi kommer mötas igen och göra någon form av samarbete.

Och samarbete blev det. Miettinen var inte i det skedet tränare i ligan, utan ledde sin egen Soccer Camp. Bland annat dit bad hon Foxell komma och prata med juniorerna.

Då Miettinen blev utsedd till huvudtränare för TiPS och återvände till Nationella ligan ringde hon upp Foxell igen.