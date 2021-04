Raseborg börjar vaccinera 50-54-åringar – läs det senaste om coronaläget i Västnyland

I den här artikeln kan du följa med hur coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland. Fler nyheter om viruset från Finland och världen hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Till distriktet hör förutom Västnyland också huvudstadsregionen, Mellannyland och Östnyland.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Här kan du se hur vaccinationerna framskrider i de olika kommunerna i Nyland.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

I den här artikeln kan du se mera statistik.

19.4 klockan 14.21: Raseborg börjar vaccinera 50-54-åringar

Vaccineringarna mot coronaviruset utvidgas till raseborgare födda åren 1967-1971.

Tidsbokning via nättjänsten coronavaccinbokning.fi kommer i gång på tisdag 20 april klockan 16.00. På onsdag 21 april kan man ringa 019 289 3141 för att boka en tid. Telefontjänsten är öppen vardagar klockan 9-15 och har en återuppringningstjänst.

Ställena där man kan vaccinera sig är Karis idrottshall, ingång via bakdörren, och Ekenäs bollhall.

Man kan boka sin tid till vilket ställe som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

De åldersgrupper som redan meddelats att de kan få vaccin kan fortsätta boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner.

Källa: Raseborgs stad.

19.4 klockan 11.50: Nya fall i Lojo och Ingå

Fem nya fall av covid-19 har registrerats i Västnyland sedan i fredags (16.4). De är i Lojo och Ingå Det framgår av statistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Hangö 0 (totalt 23 fall under hela epidemin)

Raseborg 0 (totalt 167 fall under hela epidemin)

Lojo +4 (totalt 394 fall under hela epidemin)

Ingå +1 (totalt 45 fall under epidemin)

Sjundeå 0 (totalt 72 fall under epidemin)