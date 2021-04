Institutet för hälsa och välfärd uppger att 214 nya coronafall har rapporterats under det senaste dygnet. En svart skylt med texten THL och Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Lehtikuva

214 nya coronafall har rapporterats i Finland under det senaste dygnet, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Under de senaste två veckorna har totalt 4 600 fall rapporterats, under veckorna innan låg samma siffra på 7 527 coronafall. Antalet nya fall per två veckor har alltså sjunkit med 2 927.

Sammanlagt har 84 501 coronafall rapporterats i Finland.

