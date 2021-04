Dagens coronasiffror: 214 nya coronafall och 2 nya dödsfall under det senaste dygnet

Institutet för hälsa och välfärd uppger att 214 nya coronafall har rapporterats under det senaste dygnet. En svart skylt med texten THL och Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Lehtikuva

214 nya coronafall och två dödsfall har rapporterats i Finland under det senaste dygnet, uppger Institutet för hälsa och välfärd. 163 patienter vårdas på sjukhus för covid-19, 36 av dem får intensivvård.

Under de senaste två veckorna har totalt 4 600 coronafall rapporterats, under veckorna innan låg samma siffra på 7 527 fall. Antalet nya fall per två veckor har alltså sjunkit med 2 927.

44 nya fall i Helsingfors

Lite under hälften av de nya coronafallen konstaterades i de tre största städerna i huvudstadsregionen. I Helsingfors rapporterades 44 nya fall, I Vanda 28 nya fall och i Esbo 29 nya fall.

De tre städernas andel av de totala dagsvisa coronafallen är nu den lägsta under hela epidemin.

Lägst incidens i Mellersta Österbotten och Lappland

Incidensen, det vill säga antalet fall per 100 000 invånare per 14 dygn ligger nu på 83 i hela landet. I Östra Savolax är incidensen just nu högst jämför med andra landskap, där ligger incidensen på 155.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ligger incidensen på 150. Incidensen är lägst i Lappland och Mellersta Österbotten.

Sammanlagt har 84 501 coronafall rapporterats i Finland.

Lite över 4,3 miljoner coronatest har hittills utförts i Finland. Under det senaste dygnet gjordes cirka 33 000 test.