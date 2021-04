Senaste nytt: Tchads president död, ny poliklinik för långvarig covid-19, 24-åring dog på centralstationen i Helsingfors – polisen misstänker dråp

De senaste nyheterna från Svenskfinland, Finland och världen. Artikeln uppdateras fram till midnatt i dag.

Det här händer i dag:

Olycksutredningscentralen kommer med sin slutrapport om branden som inträffade på ett servicehem i Jyväskylä i juli förra året. Huset var bara två år gammalt. Inledningsvis sade Otkes att branden spred sig via balkongerna. 168 personer evakuerades.

Slutpläderningen i George Floyd-fallet inleddes på måndag kväll (finsk tid). Fallet handlar om att polisen Derek Chauvin står åtalad för afroamerikanen George Floyds död i samband med ett polisingripande. Juryns överläggningar startar direkt när slutpläderingen är klar i rättssalen i Minneapolis. Det är oklart exakt när domen kommer, men den väntas den här veckan.

Reportrar utan gränser rapporterar om hur våldet mot journalister sett ut under 2020.

Regeringen förhandlar om coronarestriktioner senare i dag.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA väntas ta ställning till Janssens (Johnson & Johnson) vaccin klockan 18.

Vi som håller dig uppdaterad heter: Emil Friman, Belén Weckström och Saga Mannila.

HUS öppnar poliklinik för långvarig covid-19

14.22

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ska snart öppna en poliklinik för patienter med långvarig covid-19.

HUS skriver i ett pressmeddelande att omkring en femtedel av dem som insjuknat i covid-19 har olika slags symptom ännu efter det akuta skedet. Symptomen kan vara utmattning, andnöd, hjärtklappning, bröstsmärta, muskelsmärta, koncentrationsstörningar, ångest och depression.

"Vi vet inte hur många som drabbas av långvarig covid-19 inom HUS-området, men det finns ett klart behov för kliniken", säger ledande överläkare Markku Mäkijärvi i pressmeddelandet.

Polikliniken ska öppna så snart som möjligt, men den exakta tidtabellen är oklar. Den klarnar när det finns lokaler och personal.

Kliniken ska samarbeta med forskare vid Helsingfors universitet och med den kliniska forskningen vid HUS.

Tchads president Idriss Déby har dött vid fronten

14.13

Déby blev 68 år gammal. Idriss Déby. Bild: STELLA Pictures / ddp / All over press

Tchads långvariga president Idriss Déby har dött. Han skadades under ett besök vid frontlinjen, uppger landets militär.

Déby valdes för en dryg vecka sedan till en sjätte mandatperiod som president. Han utsågs till president på måndagen. Han har styrt landet sedan andra december 1990.

Under valet inledde rebellrörelsen Front for Change and Concord in Chad en storoffensiv mot huvudstaden N'Djamena. Därför besökte presidenten trupperna i området i stället för att hålla sitt segertal.

Källor: Reuters, AFP

Talkshowen Skavlan läggs ner

13.31



Den populära norsk-svenska talkshowen Skavlan kommer att sända sin sista säsong i höst. Det skriver den norska programledaren Fredrik Skavlan på sociala medier.

"Det finns mycket jag kommer att sakna. Gästerna, förstås. Publiken. Tittarna jag träffar i affären. Men framför allt mina proffsiga medarbetare", skriver Skavlan i sitt pressmeddelande.

Showen har samlat på sig 284 avsnitt i 24 säsonger. Under åren har Skavlan gästats av diverse kändisar, bland annat Miley Cyrus, Jonas Gardell, Kylie Minogue och Bruce Springsteen.

Armin Laschet ett steg närmare att efterträda Merkel

13.16

Armin Laschet Bild: Filip Singer / EPA

CDU:s ordförande Armin Laschet blir de tyska kristdemokraternas kanslerkandidat i förbundsdagsvalet i höst.

Laschets utmanare Markus Söder meddelade i en presskonferens i dag att han ställer sig bakom Laschet. Söder leder CDU:s bayerska systerparti CSU.

‒ Tärningarna är kastade. Armin Laschet blir unionens (CDU:s och CSU:s) kanslerkandidat, sa Söder.

CDU utsåg Laschet till sina kanslerkandidat efter ett maratonmöte i går kväll. Men Söder är populär bland många av kristdemokraternas anhängare.

Nu har 1,3 miljoner fått coronavaccin



13.13

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar att 1 342 000 personer i Finland har fått sin första vaccindos. Ungefär 124 000 personer har fått två vaccindoser.

Misstänkt dråp vid Helsingfors centralstation – offret en 24-åring

12.31

En 24-åring dog av knivskador i samband med ett slagsmål på centralstationen i Helsingfors på måndagen. Polisen misstänker dråp i fallet, och de misstänkta är minderåriga.

Händelsen inträffade vid halv niotiden på måndagskvällen på centralstationen i Helsingfors

THL: 214 nya coronafall under det senaste dygnet

12.05

214 nya coronafall och två dödsfall har rapporterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Under de senaste två veckorna har totalt 4 600 fall rapporterats, under veckorna innan låg samma siffra på 7 527 coronafall. Antalet nya fall per två veckor har alltså sjunkit med 2 927.

Sammanlagt har 84 501 coronafall rapporterats i Finland.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, STT

VM-rallyt i Jyväskylä flyttas till hösten

11.53

VM-rallyt i Jyväskylä flyttas från sommaren till hösten.

Rallyt som ursprungligen skulle arrangeras i månadsskiktet juli-augusti körs nu i stället från 30 september till 3 oktober. Förra året blev rallyt inhiberat helt och hållet.

Stora Enso avslutar permanent sin massa- och cellulosaproduktion i Kemi och Kvarnsveden

09.17

Stora Enso planerar att avsluta massa- och cellulosaproduktionen i sitt bruk i Kemi.

Helsingin Sanomat var först ute med nyheten.

Nyhetsbyrån STT rapporterar att företagets pappersbruk i Kvarnsveden i Sverige också kommer att avsluta produktionen.

I Finland kommer 670 personer att mista sitt jobb, i Sverige 440. Fabrikerna slutar tillverka cellulosa och papper det tredje kvartalet i år.

Fabriken i Kemi tillverkar cellulosa, papper och virke. De senaste 15 åren har efterfrågan på papper minskat då allt fler läser nyheter på nätet i stället för i tidningsformat.

Som följd har fabriker som tillverkar tryckeripapper varit tvungna att lägga ner i verksamhet, både i Finland och i världen. Läs mera här.

Källor: HS, STT

Aktia avslutar samarbetsförhandlingarna

09.05

Aktias samarbetsförhandlingar som inleddes den 18.2 har avslutats.

Efter förhandlingarna har bolaget fattat beslut om förändringar som kommer att leda till att Aktia totalt minskar 75 jobb i stället för de cirka 100 jobb som ursprungligen beräknades.

Uppskattningsvis 50 personer kommer att erbjudas möjlighet till nya uppdrag inom bolaget.

Fler personer lyfter socialbidrag i Finland än i Sverige, visar undersökning

08.50

År 2017 överfördes ansvaret för utbetalandet av socialbidrag från kommunerna till Folkpensionsanstalten. Undersökningen gjordes mellan åren 2013–2017, så situationen kan se annorlunda ut nu. FPA i Östra centrum. Bild: Jorge Gonzalez / Yle

I Finland är det fler som lyfter socialbidrag i relation till befolkningsmängden jämfört med Sverige. Det här visar en ny undersökning av Institutet för hälsa och välfärd (på finska).

Orsaken? Enligt undersökningen är det så eftersom socialbidragen i Finland är högre och flexiblare än i Sverige. I Finland får de som lyfter stöd till exempel tjäna mera än de i vårt grannland.

En stor av skillnaden mellan länder kan också förklaras av man inte utnyttjar inkomststöd i samma mån. Av de som kvalificerar för bidrag i Sverige lyfter ungefär hälften det. I Finland är samma siffra två tredjedelar.

Källor: STT, Institutet för hälsa och välfärd

Medellönerna vid Åbo universitetscentralsjukhus är klart sämre än i övriga delar av landet – Psykologförbundet varnar om utmanande rekrytering

07.11

Dålig lön och sämre karriärmöjligheter kan vara orsak till att Åbo universitetscentralsjukhus har haft svårt att rekrytera språkkunnig personal.

Vuxenpsykiatrin har exempelvis haft svårt att hitta tillräckligt med svenskspråkiga psykologer.

– Åbo har länge legat efter den riksomfattande nivån vad gäller psykologlönerna, säger specialisten Max Ervast vid Psykologförbundet. Vi vet att det i medeltal kan handla om flera hundra euro mindre i månaden för dem som jobbar vid ÅUCS jämfört med andra universitetssjukhus.

Läs mera om löneskillnaderna och psykologernas arbetsbild här.

Sjundeå öppnar inte nya daghem trots brist på lokaler



05.48



Sjundeå kommun har ända fram till hösten stora behov av lokaler för barn i daghemsåldern. Därför har kommunen i flera månader funderat på om kommunen borde öppna ett daghem i Störsvik där det finns två byggnader som fungerat som daghem.

Kommunstyrelsen i Sjundeå beslöt i går kväll (19.4) att kommunen inte i detta skede öppnar ett nytt daghem i Störsvik. Det är dyrt och kräver ny personal.

Läs mera här.

Johnson Mattheys etablering i Vasa blir en del av ett nordiskt batteribälte: "Det här är början på något större"

05.35

En skiss av Långskogens industriområde där en batterifabrik planeras på en 300 hektar stor tomt. Bild: FCG

På samma sätt som Northvolt blivit ett stort uppsving för Skellefteå, likadan effekt kommer Johnson Mattheys fabrik att ha på Vasaregionen säger Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet.

Vasa tillsammans med Northvolt i Skellefteå och Freyr Batterys planerade etablering i Mo i Rana bildar tillsammans ett batteribälte som sätter området på kartan, säger Lindström.

– Det blir ett lyft för hela regionen. Här finns råmaterial och kunskap och fungerande infrastruktur. Det här kommer att bli större än vi anar.

Läs mera om reaktionerna på nyheten om Vasas nya batterifabrik här.