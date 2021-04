Tchads president Idriss Déby har dött vid fronten

Bild: STELLA Pictures / ddp / All over press

Tchads president Idriss Déby blev 68 år gammal. Idriss Déby. Bild: STELLA Pictures / ddp / All over press

Tchads långvariga president Idriss Déby har dött. Han skadades under ett besök vid frontlinjen, uppger landets militär.

Déby valdes för en dryg vecka sedan till en sjätte mandatperiod som president. Han utsågs till president på måndagen. Han har styrt landet sedan andra december 1990.

Under valet inledde rebellrörelsen Front for Change and Concord in Chad en storoffensiv mot huvudstaden N'Djamena. Därför besökte presidenten trupperna i området i stället för att hålla sitt segertal.

Déby blev 68 år gammal.

Källor: Reuters, AFP