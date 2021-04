Elizabeth II fyller 95 år – bilder från ett långt drottningliv

Världens äldsta monark, drottning Elizabeth II, fyller 95 år i dag. Men något speciellt firande blir det inte – sorgeperioden efter hennes make prins Philips död den 9 april pågår fortfarande.

Därtill håller drottningen fast vid den sedvänja som sedan 1700-talet gäller inom brittiska kungahuset: oavsett när regentens födelsedag infaller, så ordnas festligheterna i juni.

Hennes Majestät tillbringar bemärkelsedagen på Windsors slott, där hon och hennes framlidne gemål också annars vistades mycket för pandemis skull. De sedvanliga salutskotten avfyras inte och den traditionella paraden är inställd.

För sin ålder är drottningen i mycket god form, men det är klart att hennes tid på tronen nalkas sitt slut. Philips frånfälle, efter ett 73-årigt äktenskap, tjänar som påminnelse om att även Elizabeths rekordlånga regim en dag kommer att vara historia.

Då Elizabeth föddes 1926 förväntades hon inte bli drottning. Men 1936 abdikerade hennes farbror, kung Edward VIII, för att kunna gifta sig med den frånskilda amerikanskan Wallis Simpson. Tronen övergick till Edwards yngre bror och Elizabeths far, kung Georg VI, och själv var hon plötsligt tronföljare.

Elizabeth blev drottning vid bara 25 års ålder år 1952, då George VI överraskande dog i lungcancer. Själv befann hon sig då på safari i Kenya. Hon har ofta sagt att hon blev regent vid alldeles för ung ålder, och hon firar ogärna årsdagen av trontrillträdet – det är ju hennes pappas dödsdag.

I september 2015 slog Elizabeth II det rekord som satts av hennes farfars farmor, drottning Victoria, och blev den monark som styrt Förenade Konungariket längst.

En annan av de många premiärministrarna, Theresa May, anhåller Hennes Majestät om att bilda en ny regering. Tidpunkten är den 13 juli 2016. Theresa May knäböjer framför drottning Elizabeth II på Buckingham Palace. Bild: EPA/DOMINIC LIPINSKI UK AND IRELAND OUT - NO ARCHIVE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES