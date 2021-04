Ett nytt coronaintyg ska underlätta resandet i Europa från och med midsommar – du kan bevisa att du är vaccinerad mot covid-19

EU-länderna kom förra veckan överens om att införa ett coronaintyg, eller ett grönt certifikat som det officiellt kallas. Det ska innehålla information om en persons coronavaccinationer, antikroppstest och coronatest.

Planerna blir verklighet om det gröna certifikatet såsom väntat godkänns av EU-parlamentet senare den här månaden.

Intyget ska göra det lättare att resa inom EU och troligen också till Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Den funktion som för oss finländare lanseras först är vaccinintyget.

Om du är vaccinerad mot covid-19 så ska du lätt kunna bevisa det i samband med en utlandsresa, från och med midsommardagen den 26 juni.

– Intyget är gratis för var och en och du ska kunna få upp ditt genom att logga in på tjänsten Mina Kanta. Där kan du sedan se information om dina coronavaccinationer på ett standardiserat sätt, berättar Minna Saario som är direktör på Social- och hälsovårdsministeriet.

Ska kunna läsas in maskinellt

I praktiken är det en såkallad QR-kod och där står också ditt namn, födelsedatum och information om vilket coronavaccin du har fått och när då.

Man ska kunna logga in via en vanlig webbläsare, och troligen också via en särskild app.

Intyget kan finnas i Mina Kanta-tjänsten redan nästa månad och ska dessutom kunna skrivas ut på papper vid behov.

En eller två vaccindoser?

Det är ännu oklart om man behöver ha fått en eller två doser för att få resa fritt, om det handlar om ett vaccin som ska tas i två doser, påpekar Aleksi Yrttiaho som är direktör för informationstjänster vid Institutet för hälsa och välfärd.

– Det finns ännu inget beslut om det här, säger han.

Enligt forskning är skyddet på en god nivå redan 2-3 veckor efter den första dosen, men det är ännu bättre efter dos 2.

Målet är att stöda EU-medborgarnas fria rörlighet och utgångsläget är därför att vaccinerade ska få resa över gränser utan att hamna i karantän och utan att behöva ta ett coronatest.

Det är ändå möjligt att enskilda länder kommer att komma med begränsningar, och de måste i så fall förklara för EU varför de anser sig behöva göra det.

Info om antikroppstest och coronatest kommer senare

För oss finländare ska coronaintyget senast i början av augusti också innehålla information om eventuella covid-19-antikroppstest och coronatest.

Att de bitarna ingår i EU:s planer beror på att man inte vill diskriminera de som inte vill eller kan vaccinera sig. Det ska vara möjligt att resa utan att vaccinera sig.

– Coronaintyget byggs dessutom på ett sätt som värnar om dataskyddet, men samtidigt ska det vara möjligt att kolla att uppgifterna är korrekta och att det är rätt person som använder intyget, påpekar Minna Saario.

Staten funderar på användning för annat än resande

Om intyget också ska användas inom Finland kommer att avgöras så småningom. Regeringen håller på att utreda det.

En eventuell användning inrikes måste vara i linje med EU:s dataskyddsförordning GDPR och Finland borde också bevisa att det är något som är nödvändigt.

Alla vacciner som är godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska ingå i coronaintyget.

Förslaget är att intyget ska gälla fram till dess att världshälsoorganisationen WHO uppger att coronapandemin är över.