Våldsamma förvandlingar och lustfyllda provokationer - festivalen Bad House rymmer en stor bredd av konstnärliga uttryck

Nya Rampen tolkar tre texter av Edgar Allan Poe som drömmar om en våldsam och mörk förvandling, och kollektivet 4 floors of whores gör en kletig uppgörelse med finländsk nationalromantik. Verken är en del av konstfestivalen Bad House som pågår denna vecka.

Performansscenen Mad House arrangerar ännu denna vecka konstfestivalen Bad House i Helsingfors.

På grund av coronapandemin kan festivalen inte arrangera föreställningar fysiskt närvarande publik, vilket givit en extra impuls för experimentering.

Således består Bad House-festivalens program av en bred repertoar av performans-, video-, och installationskonstverk på webben och i staden.

Nya Rampens videoverk Shapeshifter baserar sig på tre texter av Edgar Allan Poe. Tre skådespelare nedkletade med teaterblod sitter på golvet i en hög av vita dun. Bild: Ernest Protasiewicz

Mörka förvandlingar

Shapeshifter som är teatergruppen Nya Rampens bidrag till festivalen består av tre timmeslånga videoverk baserade på amerikanska författaren och poeten Edgar Allan Poes dikter The Raven och The Bells samt novellen The Black Cat.

Shapeshifter i regi av Jakob Öhrman ger intrycket av att till varje pris vilja övervinna det avstånd mellan ensemble och åskådare som videoformatet skapar.

I de olika delarna läser tre skådespelare i träningsjacka och duschtofflor (Emilia Jansson, Daniel Virtanen, Jakob Öhrman) Poes text till koreografier drypande av teaterblod, dun och aska.

Bildspråket som är mörkt och våldsamt som ur ett Death Metal-album gräver sig under skinnet, särskilt den tredje delen som kulminerar i en utdragen och makaber avrättning av en mjukiskatt.

Redan med titeln meddelar Shapeshifter en strävan efter en snarast magisk förvandling och det kusliga med verket är dess antydan om att våldet och dödsdriften rymmer en nyckel till denna.

Kollektivet 4 floors of whores deltar i festivalen med verket niXXXavuori, en kletig och kul uppgörelse med finländsk nationalromantik. Tre nakna skådespelare i stora masker med blonda peruker står framåtlutade på en studioscen. Bild: Tom Rejström

Klåttig uppgörelse med nationalromantik

Kollektivet 4 floors of whores performansverk niXXXavuori är ett likaledes klottigt och kroppsligt närgånget videoverk, men i en karnevalistisk och humoristisk stämning.

Verket inleds med en skarp närbild av fontänen Havis Amandas legendariskt välskulpterade bak i en blåtonad morgontimme.

Strax klipps det till en sekvens där tre skådespelare (Astrid Stenberg, Emilia Jansson, Herman Nyby) smiskar varandras nakna bakdelar med små finlandsflaggor.

Sedan övergår verket i ett imponerande välfilmat och -klippt dansmontage (foto och klipp av Sara Forsius) med närbilder av guppande muskler, dallrande hud.

Verket avslutas med ett parti där skådisarna stänker ner sin studiovita omgivning med färg på, öh, innovativa sätt.

Ungefär halvvägs genom verket läser en röst upp en text om hur en kollektiv skam kan fungera som grunden för en nationell identitet och därmed som en samlande kraft. Enligt programbeskrivningen rör sig verket i ett nationalromantiskt landskap.

Utöver de ganska simpla men kraftfulla provokationerna av att kombinera Finlands flagga med nakna kroppar och smuts, rymmer verket onekligen även genuint befriande och lustfyllda transgressioner.

Mångsidigt festivalprogram

Utöver dessa videoverk bjuder festivalen på ett mångsidigt program av internationella konstnärer.

Man kan bland annat beställa hem en serietidning som skapats för festivalen och höra en audioessä som sänds live från Nairobi i Kenya den 21 och 22 april kl 19.

Man kan även ta del av en konstinstallation som består av QR-koder som klistrats upp på olika platser i centrala Helsingfors. För att ta del av verket behöver man en smarttelefon med hörlurar. Avsikten är att få åskådaren att uppmärksamma sin närmiljö på ett nytt sätt.

Som kuratorer för Bad House-festivalen fungerar konstnärerna Sonja Jokiniemi, Mikko Niemistö och Elina Pirinen.

Festivalen pågår mellan 12-25.4.2021. De flesta av programpunkterna är gratis och för några krävs förhandsbokning.