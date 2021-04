Indiens coronakurva fortsätter att peka rakt uppåt: sjukhusen nära bristningsgränsen i skuggan av hindufestivaler och valkampanjer

Överfulla begravningsplatser, kremeringar som pågår dygnet runt, och sjukhus på bristningsgränsen. Det här präglar stora delar av Indien just nu, där de nattliga utegångsförbuden och nedstängningarna blir allt fler.

Förutom en mutation av coronaviruset i Indien som tros sprida sig snabbare, har Modis beslut att lätta coronarestriktioner i februari fått skulden för den astronomiska ökningen av coronafall.

Bland annat tillät han den miljonbesökta hinduiska festivalen Kumbh Mela arrangeras.

Under den senaste veckan har landets myndigheter rapporterat över 200 000 nya coronafall dagligen.

På onsdagen rapporterades rekordmånga nya fall på ett dygn, över 295 000, samtidigt som över 2 000 rapporterades ha dött i covid-19.

Totalt har över 180 000 personer bekräftats ha dött med covid-19 i Indien.

Just nu är bristen på syrgas, bäddplatser och utrustning ett akut problem vid många sjukhus.

I delstaten Madhya Pradesh berättar personalen på ett sjukhus i Damoh-distriktet att rädslan för att syrgasen ska ta slut har lett till att anhöriga till coronapatienter stjäl syrgastuber från sjukhusets lager.

Kirurgen Mamta Timori säger att det är upprörande, samtidigt som personalen arbetar dygnet runt för att ta hand om patienterna och sjukhuset tar emot fler än det har kapacitet för.

- De (tjuvarna) borde använda sina hjärnor. Hur ska de ens lyckas koppla syrgastuber till patienter även om de stjäl dem? De vet inte heller vem som behöver syrgas eller inte.

Timori säger att en del anhöriga stulit två eller tre tuber och fört iväg dem med bil. Och när personalen har försökt resonera med tjuvar har de blivit fysiskt hotade.

Huvudstaden New Delhi är den hårdast coronadrabbade staden just nu. Där meddelade myndigheter på onsdagen att syrgasen på en del stora sjukhus skulle ta slut inom bara några timmar.

Var tredje invånare i New Delhi uppges testa positivt för covid-19.



På den här syrgasstationen i Allahabad kan människor komma och fylla på syrgastuber. Syrgas är en stor bristvara i Indien just nu. Invånare som fyller på syrgastuber i staden Allahabad på en syrgasstation Bild: AFP / Lehtikuva

Premiärminister Narendra Modi sa i ett tv-tal till folket under tisdagen att Indien nu befinner sig i en coronastorm som överväldigar hela hälsosystemet.

Trots det kritiska skedet, sa Modi att landet ska göra allt det kan för att inte behöva stänga ner hela landet igen.

- Jag ber alla delstater att använda nedstängning endast som en sista utväg.

Modi vill att delstaterna i stället ska fokusera på att isolera mindre områden om det behövs.



Den strikta nedstängningen i Indien förra året visade sig vara effektiv under den första coronavågen, men Modi vill inte se en likadan nedstängning igen. Bild: Modi får sin andra coronavaccindos. Narendra Modi får coronavaccin Bild: AFP / Lehtikuva

Modi har fått hård kritik för att han lättade på restriktioner i februari när coronasiffrorna var låga, och tillät religiösa festivaler och politiska evenemang.

Modi har själv deltagit i politiska möten som lockat tusentals åhörare.

Det här tros höra till huvudorsakerna till de snabbt stigande siffrorna.

Särskilt den massiva hinduiska festivalen Kumbh Mela i staden Haridwar i norra Indien, har pekats ut som en superspridare.

Festivalen har sedan januari lockat omkring 25 miljoner pilgrimer.

Festivalen ses som hinduernas viktigaste vallfärd. Den ordnas fyra gånger på tolv år och roterar mellan fyra städer vid olika heliga floder.

Modi bad i lördags religiösa ledare att avsluta Kumbh Mela-festivalen i förtid. Den skulle egentligen pågå till slutet av månaden.

Bara under förra veckan besöktes festivalen av över 4,6 miljoner människor. Hindujen pyhä mies, sadhu, osallistui Kumbh Mela-juhlaan maanataina Haridwarissa. Bild: Drees Mohammed / EPA

För ett år sedan ledde den indiska regeringens hårda coronaåtgärder till ett utbrett lidande bland landets fattiga.

Samtidigt störtdök ekonomin. Regeringen har därför undvikit att införa liknande åtgärder på nytt.

Nu råder ändå nattliga utegångsförbud i vissa delstater, och delar av samhället har stängts ner.

I Indiens största delstat Maharashtra, som är hem för finanshuvudstaden Bombay, har drabbats värst av coronaviruset under den här vågen.

Många migrantarbetare lämnar nu delstaten, i rädsla för en ny sträng nedstängning som planeras den här veckan och kan göra det svårt för dem att ta sig hem.