Johan och Jannike Grönqvist är femte generationen på Rullarsböle gård: Nya jordgubbssorter ger jämnare skörd, blir sparris ett växande trumfkort?

Det är spännande tider på gång vid Rullarsböle gård i Snappertuna. Hela gården har fått ett ansiktslyft, flera nya sorters jordgubbar prövas i sommar och allt ställs i ordning för gästarbetarna från Ukraina, som kommer i maj, om det går vägen.

Det är gårdens äldre son, Johan Grönqvist, som berättar om sin hemgård och planerna där. Inom några år ska han ta över gården av föräldrarna Bernt och Anne, som går i pension. Johan är femte generationen i släkten på gården.

- Gården har varit en dröm för mig ända sedan barnsben, säger han. Jag har den i blodet. Vår släkt har bott här sedan 1880-talet.

Medan vi vandrar runt på gården, brummar pappa Bernt på med traktorn. Rullarsböle har 40 hektar odlingsmark, jordgubbarna upptar mellan sju och åtta hektar, man odlar en del potatis och ärter, och som raritet, sparris.

- Vi odlar sparris i mycket liten skala men den är efterfrågad, bland annat på Reko. Får se om vi odlar mer i framtiden. Däremot är den väldigt arbetsdryg att odla, så vi funderar nog ännu på saken.

Man odlar också små mängder hallon, samt vete och korn.

Eftertraktade "gubbar"

Jordgubbarna är i huvudrollen på gården. Helst säljer man vid egna försäljningsställen som från gården, vid vägskälet. Det ger mest avkastning. Egna försäljningsställen finns också i några mataffärer i Ekenäs och Hangö. Man hittar Rullarsböleprodukter också på Sandnäsudds sommartorg. Ibland säljer man också till detalj- eller partihandeln.

Just nu är det jordgubbsbänkarna som ställs i ordning före sådden börjar. Gamla plantor "borstas", torra, gamla kvistar rensas bort. Nya jordgubbsplantor kommer från Holland och planteras ut i maj. Familjen testar några nya sorter för att jämna ut utbudet av jordgubbar ända från början av säsongen.

- Allt vi säljer tar slut, säger Grönqvist, det är trist att behöva meddela "ei ole". Vi hoppas att de nya sorterna ger jämnare skörd, längs hela sommaren. Mest säljer vi Polka men Malwinan har blivit allt mer efterfrågad, många köper inget annat.

Ungdomar säljer, ukrainare plockar

En handfull unga, vanligtvis mellan åtta och tio ungdomar, får jobb på gården varje sommar.

I slutet av maj kommer ukrainarna för att hjälpa till, ett tjugotal i år och bara fem av dem är nya.

- Samma personer återkommer varje år, berättar Grönqvist. Vi har fönsterförsedda baracker på gården, med dusch och tvättutrymmen skilt, likaså kyl- och köksutrymmen. Därutöver sovstugor, förstås.

Coronareglerna besvärliga - för alla

Coronatiden har inneburit bekymmer och särskilda arrangemang på Rullarsböle gård. Ukrainarna testas av myndigheterna både före avfärd från hemlandet och vid ankomst till Finland. Två veckors karantän gäller sedan vid gården.

- I praktiken har det blivit så att våra utländska plockare inte alls avlägsnar sig från gården under sommaren. Ingen vill ha in smitta här. Ukrainarna är medvetna om spelreglerna, förklarar Johan Grönqvist. Vi köper upp all mat de behöver och alla lagar maten själv.

Eftersom grupperna kommer i två olika etapper från Ukraina hålls de åtskiljs i separata sovstugor, separata kök och separata duschutrymmen.

- På åkern finns det ju sedan gott om plats för att hålla distans.



Ifall epidemiläget lättar får vi kanske tänka om

I fjol visste ingen riktigt hur det skulle gå till, nu vet alla parter redan mera.

- Ifall epidemiläget lättar och vaccineringarna fortsätter framskrida får vi kanske orsak att lätta på reglerna på gården, funderar Grönqvist. Vi är nöjda över att inte ha haft smittade på gården överhuvudtaget.

Gammelmommo Thyra sade att vikingarna rullade sina båtar på stockar över kullarna just i Rullarsböle, därav namnet ― Johan Grönqvist om ställets historia

Det finns spår från äldre tider kvar på gården. Den gamla ladugården har 1896 inristad i stenfoten. Men gården har längre anor än så.

I Snappertuna fornminnesförening nystas Rullarsböles tidigare historia upp, ända sedan 1500-talet.

På frågan vad man i släkten känner till om namnet, Rullarsböle svarar Johan Grönqvist så här:

- Gammelmommo Thyra, min pappa Bernts mormor, berättade i tiderna att Rullarsböle skulle härstamma från vikingatiden, då båtarna rullades på stockar upp på eller över kullen. Men det här är ingen fakta, det är bara vad Thyra berättade i tiderna.

- Det finns ju även tre forngravar uppe på Kasberget, som hör till Rullarsböle, summerar Johan Grönqvist.