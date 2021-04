Nyhetsöverblick 22.4.2021: Hemmatesta dig för corona, gymmen öppnar på flera håll i april, 2020 det varmaste året i Europa

Det senaste i kortform. Vi uppdaterar den här artikeln fram till midnatt i dag.

Det här händer idag:

Institutet för hälsa och välfärd kom i förmiddags med sin senaste rapport om coronaläget. Kurvan pekar neråt.

Regeringens förhandlingar om rambudgeten, som inleddes i går, fortsätter i dag. Förhandlingarna avbröts klockan 13 för riksdagsarbete såsom resultatlösa och återupptas i kväll klockan 18.

, som inleddes i går, fortsätter i dag. Förhandlingarna avbröts klockan 13 för riksdagsarbete såsom resultatlösa och återupptas i kväll klockan 18. Läs mera här. USA:s president Joe Biden håller klimattoppmöte. Mötet hålls digitalt och ses som ett sätt för Biden att visa att han vill leda det globala klimatarbetet.

Broraset som tog livet av 43 personer i hamnstaden Genua i Italien år 2018 har bekräftats ha varit ett resultat av radikalt bristande underhåll

22.32

Enligt utredningen hade underhållet av bron i praktiken helt och hållet försummats.

Till exempel hade konstruktionerna till bron aldrig renoverats.

Snart kan du själv coronatesta dig hemma

20.45

Det första hemmatestet för att fastställa en tidig smitta av covid-19 ska börja säljas i Finland, troligtvis ännu under maj.

I testets anvisningar betonas att snabbtest inte ska användas som den enda grunden för diagnosticering eller uteslutning av covid-19 och Institutet för hälsa och välfärd påminner att ett självgjort test inte heller är en giltig indikator för att exempelvis befrias från karantän eller isolering.

Gymmen öppnar på flera håll i april

17.15

Stängningen av idrotts- och rekreationsanläggningar, som gym och bastur, kommer att upphöra på flera håll under april.

I Kymmenedalen och södra Karelen avslutas stängningen fredagen den 23 april och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt onsdagen den 28 april.

Vid användning av lokalerna måste man fortfarande se till att säkerhetsavstånd och hygienåtgärder säkerställs, påminner regionförvaltningsverket.

Löfven upprepar: "Nu måste vi hålla i och hålla ut"

15.32

Sverige är mitt uppe i en svår tredje coronavåg.

Medan många andra länder i Europa har fullt upp med exitplanstidtabeller, måste Sverige i stället förlänga sina restriktioner till den 17 maj.

USA berättar om ambitiösa klimatmål

15.01

President Joe Biden höjer ambitionsnivån i USA:s klimatpolitik genom ett löfte att minska landets klimatutsläpp med hälften till 2030.

Ryssland: Militärövningen avslutas

14.53

Ryssland har inlett en militärövning på Krimhalvön och i Svarta havet intill och nu meddelar regeringskällor att övningen avslutas i morgon.

Övningen sker på det område som Ryssland annekterade av Ukraina 2014.

Över 10 000 soldater och drygt 40 örlogsfartyg deltar i övningen.

EU på väg att vidta rättsliga åtgärder mot Astra Zeneca

14.02

EU förbereder juridiska åtgärder mot vaccintillverkaren Astra Zeneca. Det kan vara ett steg mot att EU bryter sitt avtal med Astra Zeneca, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Nyhetsbyrån citerar källor nära Europeiska kommissionen. Enligt dem är det Astra Zenecas uteblivna vaccinleveranser som har lett till att EU vill ta företaget till rätten.

Företaget har flera gånger levererat mindre mängder vaccin än utlovat.

Coronakurvan i Indien fortsätter peka spikrakt upp

13.36

Coronaläget i Indien blir allt värre och coronakurvan fortsätter att peka rakt uppåt.

Överfulla begravningsplatser, kremeringar som pågår dygnet runt, och sjukhus på bristningsgränsen. Det här präglar stora delar av Indien just nu.

Lännen media: Tytti Yli-Viikari överväger att ta suspensionsfrågan till rätten

13.13

Generaldirektören för Statens revisionsverk Tytti Yli-Viikari, som suspenderats från sin tjänst, överväger att ta frågan till förvaltningsdomstolen, rapporterar Lännen Medias tidningar.

Hon anser att riksdagens kanslikommission agerade olagligt då den stängde av henne.

Riksdagens kanslikommissionsuspenderade Yli-Viikari från hennes tjänst i början av månaden för den tid polisens förundersökning pågår.

Nato håller toppmöte i mitten av juni – president Biden väntas delta

12.30

Ledarna för Natos medlemsländer samlas för ett toppmöte i Bryssel den 14 juni, meddelar generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Enligt Stoltenberg är syftet att diskutera en uppdatering av militäralliansens strategi för att svara på den förändrade globala säkerhetssituationen.

USA:s president Joe Biden förväntas delta i toppmötet som en del av sitt första officiella besök i Europa i egenskap av president.

THL: Dagens coronasiffra 280

12.15

280 nya fall av coronavirussmitta har rapporterats i Finland.

Helsingfors står för 65, Åbo för 11 och Vasa för 2 av dem.

Wärtsiläs delårsresultat belastas av coronapandemin

12.11

Den utdragna pandemin fortsätter att utmana Wärtsilä, så kommenterar koncernens vd Håkan Agnevall den senaste delårsrapporten. Resultatet har försämrats med 28 procent jämfört med kvartalet innan, men orderingången är stabil.

Efterfrågan på nya kryssningsfartyg är fortfarande svag och många kunder väljer att avvakta med sina investeringar i kraftverksbyggen, skriver Agnevall.

När det gäller fartygbeställningar har marknaden sakta men säkert börjat röra på sig, och även efterfrågan på lösningar för energilagring är på uppgång.

2020 det varmaste året i Europa

11.36

Temperaturstatistiken för i fjol börjar vara sammanfattad och år 2020 var snittemperaturen den högsta under hela mäthistorien i Europa, alltså under de senaste 170 åren.

Det har EU:s jordobservationsprogram Copernicus kommit fram till. Speciellt under vintermånaderna var det betydligt högre snittemperatur än normalt.

De sex varmaste åren i Europa har alla inträffat under det senaste decenniet. Globalt sett var 2020 ett av mäthistoriens tre varmaste år, enligt Copernicus.

EU vill ha stränga regler för AI

11.15

EU planerar striktare regler för Artificiell intelligens eller AI, som kan skada människor. EU-kommissionär Margrethe Vestager säger till Sveriges Televison att användandet av AI kommer att öka, och att dess tillämpning därför måste bli mer transparent.

EU-kommissionens regleringspaket klassar viss användning av artificiell intelligens som extra riskabel. Dit hör självkörande fordon och automatiserad bedömning vid rekrytering och kreditgivning.

Poker Run-utredningen klar: Det brast i arrangemangen i Hangö 2020

10.42

Utredningen om båtolyckan vid evenemanget Poker Run i Hangö sommaren 2020 är klar.

Olycksutredningscentralen nämner en rad olika brister kopplade till arrangemangen. Hastighetsbanan borde ha varit bättre utmärkt och det fanns brister när det kommer till val av plats, säkerhetsavstånd och besiktningen av båtarna.

THL: Så pass många coronafall fortsättningsvis att läget kan försämras hastigt

10.32

Finland har för tillfället ett av de bästa coronaviruslägena i Europa. Under de senaste fem veckorna har antalet nya fall gått stadigt ned i Finland. Det har vi restriktionerna att tacka för - och att finländarna har följt dem, så löd budskapet på dagens coronainfo.

Läget kan ändå snabbt förändras, påpekar Otto Helve på Institutet för hälsa och välfärd THL. Enligt experter finns det fortsättningsvis så pass mycket virus i omlopp att läget snabbt kan försämras om människor ökar betydligt på sina kontakter med andra människor under de närmaste veckorna.

Färre skadades och dog i vägtrafiken i början av året

9.59

Vägtrafiken verkar under början av det här året ha förlöpt lugnare än under samma tid i fjol. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen inträffade under perioden januari-mars 486 trafikolyckor med personskador som följd.

34 personer omkom och 595 personer skadades under de tre första månaderna. Från motsvarande period år 2020 minskade de döda med 20 och de skadade med över 350 personer.

Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen säger till STT att i synnerhet det minskade antalet skadade vittnar om hur mycket biltrafiken minskat på grund av pandemin.

Fler barn kom till världen i Finland

9.03

Fler barn föddes under januari-mars i år än under samma period i fjol, visar Statistikcentralens preliminära siffror. Under de tre första månaderna 2021 föddes 12 156 barn, vilket är 717 fler än 2020.

Det föddes ändå nästan 1 600 färre nya invånare i Finland än som avled i januari-mars.

Finlands invånarantal ökade med drygt 3 300 personer under årets första kvartal och uppick till 5 537 116 personer den sista mars. Den främsta orsaken till befolkningsökningen var inflyttning utomlandsifrån.

Färre sjukpensionerade under coronaåret

08:23

År 2020 sjukpensionerades färre personer än året innan, visar statistik från Pensionsskyddscentralen. Det som inte har förändrats är orsakerna till pensioneringarna – de är oftast psykiska.

I fjol beviljades 19 100 personer sjukpension i Finland. Det här är tusen färre än året innan.

Regeringens rambudgetförhandlingar fortsätter

08:10

Regeringen möts igen nu på torsdagsmorgonen för att försöka enas om de stora linjerna för ekonomin de kommande åren.

Enligt Yles uppgifter har statsminister Sanna Marin (SDP) lagt fram ett förslag som ökar antalet sysselsatta utan nedskärningar.

Morgonkollen: Vaccinerade sprider knappast corona, regeringen tvistar om sysselsättningen

08:00

Vill du ha en överblick av det som hänt under natten, och det vi bjuder på under morgonen? Den får du i vår morgonkoll! Den hittar du här.