Senaste nytt: Regeringens förhandlingar om rambudgeten fortsätter, fler barn föddes och färre personer dog i vägtrafiken

Det senaste i kortform. Vi uppdaterar den här artikeln fram till midnatt i dag.

Det här händer idag:

Institutet för hälsa och välfärd kommer med sin senaste rapport om coronaläget . Vi sänder presskonferensen direkt klockan 10.

. Vi sänder presskonferensen direkt klockan 10. Regeringens förhandlingar om rambudgeten som inleddes i går fortsätter på torsdagsmorgonen.

som inleddes i går fortsätter på torsdagsmorgonen. USA:s president Joe Biden håller klimattoppmöte. Mötet hålls digitalt och ses som ett sätt för Biden att visa att han vill leda det globala klimatarbetet.

Artikeln uppdateras av Ann-Lis Fredriksson

THL: Så pass många coronafall fortsättningsvis att läget kan försämras hastigt

10.32

Finland har för tillfället ett av de bästa coronaviruslägena i Europa. Under de senaste fem veckorna har antalet nya fall gått stadigt ned i Finland. Det har vi restriktionerna att tacka för - och att finländarna har följt dem, så löd budskapet på dagens coronainfo.

Läget kan ändå snabbt förändras, påpekar Otto Helve på Institutet för hälsa och välfärd THL. Enligt experter finns det fortsättningsvis så pass mycket virus i omlopp att läget snabbt kan försämras om människor ökar betydligt på sina kontakter med andra människor under de närmaste veckorna.

Olycksutredningscentralens slutrapport om Poker Run-olyckan i Hangö – se presskonferens

10.04

Olycksutredningscentralen har utrett olyckan där ett barn omkom i samband med Poker Run-tävlingen i Hangö sommaren 2020.

Olyckan skedde i samband med att tävlingsdeltagarna tävlade i en hastighetstävling. Föraren i en av båtarna som deltog i loppet tappade oväntat kontrollen över sin båt när den hade en hastighet på cirka 100 knop. Båten åkte in bland åskådarnas båtar. Barnet som omkom fanns i en av båtarna.

Färre skadades och dog i vägtrafiken i början av året

9.59

Vägtrafiken verkar under början av det här året ha förlöpt lugnare än under samma tid i fjol. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen inträffade under perioden januari-mars 486 trafikolyckor med personskador som följd.

34 personer omkom och 595 personer skadades under de tre första månaderna. Från motsvarande period år 2020 minskade de döda med 20 och de skadade med över 350 personer.

Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen säger till STT att i synnerhet det minskade antalet skadade vittnar om hur mycket biltrafiken minskat på grund av pandemin.

Fler barn kom till världen i Finland

9.03

Fler barn föddes under januari-mars i år än under samma period i fjol, visar Statistikcentralens preliminära siffror. Under de tre första månaderna 2021 föddes 12 156 barn, vilket är 717 fler än 2020.

Det föddes ändå nästan 1 600 färre nya invånare i Finland än som avled i januari-mars.

Finlands invånarantal ökade med drygt 3 300 personer under årets första kvartal och uppick till 5 537 116 personer den sista mars. Den främsta orsaken till befolkningsökningen var inflyttning utomlandsifrån.

Färre sjukpensionerade under coronaåret

08:23

År 2020 sjukpensionerades färre personer än året innan, visar statistik från Pensionsskyddscentralen. Det som inte har förändrats är orsakerna till pensioneringarna – de är oftast psykiska.

I fjol beviljades 19 100 personer sjukpension i Finland. Det här är tusen färre än året innan.

Läs mer.

Regeringens rambudgetförhandlingar fortsätter

08:10

Regeringen möts igen nu på torsdagsmorgonen för att försöka enas om de stora linjerna för ekonomin de kommande åren.

Enligt Yles uppgifter har statsminister Sanna Marin (SDP) lagt fram ett förslag som ökar antalet sysselsatta utan nedskärningar.

Läs mer.

Morgonkollen: Vaccinerade sprider knappast corona, regeringen tvistar om sysselsättningen

08:00

Vill du ha en överblick av det som hänt under natten, och det vi bjuder på under morgonen? Den får du i vår morgonkoll! Den hittar du här.