The Panic Waves dyker in i förträngda minnen och känslor i låten Denial

Sångaren Sebastian Hornborg slutade lyssna på vad alla andra tyckte och bildade bandet The Panic Waves. Helsingforsbandet utmanar Vegatoppen med låten Denial.

The Panic Waves är ett nytt namn på Vegatoppen. Helsingforsbandet består av Sebastian Hornborg, Henrik Mattsson, Viktor Sohlström och Anders Ankka Alanen.

Hornborg startade bandet kring år 2016, men de nuvarande medlemmarna har spelat tillsammans i drygt två år. De har gett ut två låtar och fler är på kommande.

Vågade uppfylla drömmen

Sebastian Hornborgs plan var inte att bli musiker. Musiken kom tämligen sent in i hans liv, trots att det var något han alltid drömde om.

Han studerade till ekonom, bodde några år i Frankrike och sökte länge sin plats.

– Till slut möttes jag av en mental vägg och var tvungen att fundera på vad jag riktigt vill, säger Hornborg.

Han slutade lyssna på vad alla andra tyckte och vid tjugosju års ålder bestämde han sig för att börja satsa på musik.

– Någonstans djupt inne fanns en minnesbild av Eddie Vedder på festivalen Pinkpop 1992, och jag tänkte att inte finns det något tuffare än det där.

DET HÄR ÄR THE PANIC WAVES Består av Sebastian Hornborg (sång), Henrik Mattsson (bas), Viktor Sohlström (gitarr), Anders Ankka Alanen (trummor) Från Helsingfors Spelar alternativ rock Utmanar Vegatoppen med låten Denial

Hornborg började skriva och spela in egna låtar hemma. Efter en resa till Berlin flödade inspirationen och han bestämde sig för att satsa på något större. Några år senare bildades The Panic Waves.

Hornborg jobbar numera som teaterproducent och har tid att satsa på musiken vid sidan om sitt dagliga arbete.

Han har inte en enda gång ångrat att han valde kulturbranschen framom ekonomibranschen.

– Jag känner mig lyckligt lottad över att jag har hittat något som sitter djupt inne i mig. Det känns inte mera som ett val utan det är en del av mig.

Utmanar Vegatoppen



The Panic Waves utmanar Vegatoppen med låten Denial som är skriven av Sebastian Hornborg och Henrik Mattsson. Seppo Santala står för produktionen.

Låtskrivarprocessen inleddes efter att Mattsson spelat upp en demo av den instrumentala delen i bandlokalen.

– Jag fick direkt en känsla av drömliknande, lite apatiska, mörka gator i Stockholm, säger Hornborg om musiken.

Låten handlar om förträngda minnen och känslor. Minnen man försökt glömma. Minnen som är kopplade till en viss person som gör situationen ännu svårare att bemöta.

– Jag tycker att man får lite Kent-vibbar av musiken, säger Hornborg.

“If you're going to try, go all the way”

Hornborg har stora planer för The Panic Waves och citerar Charles Bukowski; if you’re going to try, go all the way (om du ska försöka, gå hela vägen).

– Så känns det för mig.

Han tillägger att bandet ändå tar en sak i taget och lägger upp korttidsmål. Nästa steg är att spela in tre nya låtar och uppträda live bara läget tillåter.

Hornborg tror att bandet kommer att spela framför fysisk publik efter sommaren.

– Jag är nog optimist vad gäller den saken, säger Sebastian Hornborg.

