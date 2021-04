Allt fler i glesbygden vill ha fiber, men nya regler för statligt stöd kan försvåra utbyggnaden i framtiden

Finland och majoriteten av finländarna har under det gångna året varit tvungen att ta digitala jättekliv. Många har jobbat på distans eller skött skolärenden via webben.

Många har dessutom flyttat ut till sommarstugan då pandemin och restriktionerna bara har fortsatt. Behovet av snabba nätförbindelser har ökat snabbt i glesbygden.

Christian Lindroos har lagt märke till att användningen av nättjänster vuxit kraftigt i Kimitoöns kommun under pandemin. Vd Chistian Lindroos håller i en fiberkabel. Bild: Yle/Monica Forssell

För dem med stuga i Kimitoön och Pargas ser situationen ganska bra ut eftersom fibernätet har byggts ut under många år och täcker en stor del av kommunernas områden.

– Vi har fått många förfrågningar av fritidsboende om snabbare uppkopplingar och köerna är så långa att det kan ta upp till ett halvår att få sin anslutning, säger vd Christian Lindroos vid Kimito Telefon.

Vid Kimito Telefon och Partel i Pargas har man lagt märke till användarnas förändrade vanor.

– Nätanvändningen dagtid har ökat och nu då alla är hemma samtidigt har trafikmängderna vuxit, säger Partels vd Svante Olofsson. Många har haft behov att öka sin hastighet men det är inget problem i fibernätet där det finns oändligt med kapacitet.

Företagen hör båda till Finnet-gruppen, som har genomfört en enkät bland sina fibernätsanvändare. Användarna är överraskande nöjda med sina uppkopplingar.

– Två tredjedelar av de som svarade sa att de också efter pandemin kommer att fortsätta distansjobba och då behövs det pålitliga förbindelser, säger Olofsson. Då fler använder fiber underlättar det situationen för mobilnäten i skärgården så att samtalen kan komma fram.

Också på Kimitoön ser man samma utveckling och nu väljer fler fibernät eftersom mobilnäten inte har klarat av de påfrestningar som uppstått då alla är hemma och behöver använda sitt nät.

– Mobilnäten har tidvis gått ner på knä, och att vänta en timme eller så utan nät samtidigt som man ska jobba och sitta på något möte kan vara mycket irriterande, säger Lindroos. Därför tror vi att fler vill ha en pålitlig förbindelse där hemma vare sig det är fast boende eller sommarstuga.

Åboland är något av ett undantag då det gäller fibernät i glesbygden. På många andra områden i landet erbjuds invånarna endast mobila alternativ.

Färsk statistik från EU-kommissionens statistikbyrå, Eurostat, visar dessutom att Finland har hamnat på efterkälken vad gäller snabba nätförbindelser i glesbygden.

– Mobiloperatörerna behövs naturligtvis också, men vill vi kunna erbjuda pålitliga snabba förbindelser är alternativet enbart fiberuppkopplingar, säger Olofsson. Vi har i ett par år byggt ut fibernätet med hjälp av statliga pengar, men nu ser det sämre ut.

Olofsson hänvisar till trafik- och kommunikationsverket, Traficoms senaste beslut att rikta det statliga stödet för 2021 till både fiberanslutningar och 5G-anslutningar.

– Traficom säger att de vill värna om teknikneutraliteten, men beslutet tvingar oss att pruta på EU:s målsättning att erbjuda riktigt snabba förbindelser till invånarna innan 2025, säger Olofsson. De mobila lösningar kan kanske mätta de behov som finns i städerna men på glesbygden klarar inte tekniken av att erbjuda samma snabbhet och pålitlighet som fiberanslutningarna.