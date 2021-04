Finlandssvenska gitarrpopduon Icons of Elegance är aktuell med ny skiva - två av låtarna fick de av en slump spela in i Abbey Road Studios i London

Icons of Elegance, bröderna Henri och Anssi Växby, är ute med sitt sjätte album "Please Tell Him I Said Hello". Popduon Icons of Elegance, dvs bröderna Henri och Anssi Växby, står ute i hamnen. Bild: Niklas Rosström

På ett sympatiskt sätt behandlas teman som åldrande, död och vemod när den finlandssvenska gitarrpopduon Icons of Elegance ger ut sin senaste platta Please Tell Him I Said Hello. Bröderna Anssi och Henri Växby är tillbaka efter en paus på sex år - den längsta någonsin mellan två album sedan debuten 2004.

- Livet tog över, helt enkelt. Det kom åtminstone ett barn, och en massa annat. Men i mitt eget huvud så känns det nog som om vi hela tiden lite grann har jobbat på det här albumet, berättar Henri Växby.

- Icons of Elegance är ju vårt hobbyprojekt. Alltid när vi jobbar på det här så ska det vara roligt. Det får absolut inte vara stressigt. Och därför får det också ta tid, tillägger Anssi Växby.

Både Anssi och Henri har musikkarriärer som sträcker sig tre årtionden tillbaka i tiden, och de har alltid varit mycket anlitade på var sitt håll.

Anssi som bassist, producent och arrangör på den inhemska marknaden, medan Henri, som är stationerad i London, har etablerat sig som en anlitad låtskrivare och producent för andra artister.

- Men trots att det här är ett sidoprojekt, så nu vill man ju nog ha lyssnare. Och när vi gör det här så är vi nog ambitiösa. Men vårt liv och leverne hänger inte på det, säger Anssi.

Slumpmässig inspelning i Abbey Road Studios i London

Bröderna Växby började spela in albumet redan för två år sedan, och hann få allt inspelat precis innan pandemin bröt ut ifjol.

Albumet är inspelat på flera olika håll, i flera olika studion, bland annat i legendariska Abbey Road studios i London.

Att de fick spela in två låtar där var en ren slump, eller en ”lyckospark” som de själva kallar det för.

På låten Two Coffee Morning spelar jag på samma piano som Beatles använde på hitlåten Lady Madonna. ― Anssi Växby

Bröderna var med om att spela in ett avsnitt av Yle Fems tv-serie En dag i våra liv, som går ut på att två personer, som jobbar inom samma bransch, träffas för första gången och gör någonting tillsammans.

- Författarna Kjell Westö och Kaj Korkea-Aho, som båda musicerar och är grymma Beatles-fans, skulle träffas för första gången i London och besöka Abbey Road för att spela in en låt. Då var Henri och jag anställda som musiker för att backa upp dem, berättar Anssi.

Studion har strikta regler om att man måste boka studion redan ett år i förväg. Och man måste reservera den i minst två dagar.

- Så blev det en dag över. Och den fick vi, berättar Anssi.

På Icons of Elegance nya album blickar bröderna Växby tillbaka på sina egna liv. Icons of Elegance, bröderna Anssi och Henri Växby, står vid en tegelmur och skrattar. Bild: Niklas Rosström

Att de fick spela i Abbey Road var extra glädjande, eftersom det inte är någon större hemlighet att även Anssi och Henri är enorma Beatles-fans, och har inspirerats stort av deras musik.

- Jag är inte sån som brukar blir "starstruck", men nog var det jättespännande att vara där. Du stiger in genom dörren och original stråkarrangemangen till Yesterday hänger på väggen. Och så de där gamla mixerborden, och allt ser ut precis som på bilderna man sett. Så nog var det en stor grej för oss, säger Henri.

Två av låtarna på den nya skivan spelades in där, Two Coffee Morning och titelspåret Please Tell Him I Said Hello.

- På låten Two Coffee Morning spelar jag på samma piano som The Beatles använde på hitlåten Lady Madonna. Samma piano, samma sound, berättar Anssi.

- Där finns flera instrument kvar från Beatles-tiderna. Och allt fick användas, det ingick i hyran, tillägger han.

Och Beatles-influenserna är heller inte något som de försöker dölja.

- Det är svårt att komma bort från det. Vi har försökt, men vid det här laget har vi nog gett upp. Där finns alltid lite 60-tal och Beatles när vi gör någonting, säger Henri.

Skivomslaget på albumet "Please Tell Him I Said Hello" är ett gammalt fotografi på Anssi och Henri Växby från barndomen. Bröderna Anssi och Henri Växby som småpojkar i en soffa. Bild: Icons of Elegance

Glada gitarrpoplåtar med vemodiga texter

Trots att bröderna själva beskriver sig som Finlands kanske mest positiva popduo, och att de flesta låtarna på albumet går i dur, så handlar texterna på det nya albumet om mörka ämnen, som död, åldrande och tidens tunga gång.

- Det blev ett tema-album av misstag. När vi hade skrivit färdigt låtarna så märkte vi att alla låtar i princip handlade om samma sak, berättar Henri.

- Man skriver ju om sådant som är relevant för en själv. Vi är ju inte helt unga karlar mera och speciellt när man får egna barn så börjar man ju fundera på livets och tidens gång, tillägger Anssi.

Titelspåret Please Tell Him I Said Hello handlar om ett berättarjag som talar med sitt yngre jag, och säger att ”hej, ta vara på dig!” ― Henri Växby

Men det finns också en underliggande positivitet i låtarna med en stark tro på framtiden.

- Låten What are you waiting for är kanske den som tydligast speglar just det här. Att slutet syns redan, så nu måste man ta vara på tiden, berättar Henri.

- Titelspåret Please Tell Him I Said Hello handlar om ett berättarjag som talar med sitt yngre jag, och säger att ”hej, ta vara på dig!”, fortsätter han.

Den skapande processen för bröderna är också mycket smärtfri. De har nästan helt likadan musiksmak och är alltid rörande överens.

Album och låtar helt i 60-talets anda

I dessa tider då det är mycket vanligt med långa album med många låtar, så avviker deras nya platta från mängden. Albumet innehåller ”endast” åtta låtar som alla är kring tre minuter långa.

- Vår tes är väl den, att när orden tar slut, så tar sången slut. Man behöver inte i onödan sjunga refrängen om och om igen, säger Henri.

- Vi har ofta ganska korta låtar. Det är väl också en 60-tals influens. Det skulle nog ha funnits några låtar till, men det här kändes som en bra helhet, säger Anssi.

En sak, från det förflutna, som bandet ändå har måsta ge avkall på, är att ge ut skivan på något fysiskt format. Helt enligt tidens ”tråkiga” anda så släpps albumet endast digitalt.

Anssi och Henri Växby gick igenom gamla fotoalbum för att hitta lämpliga bilder till sitt nya album. En suddig bild på en pojke på en brygga. Bild: Icons of Elegance

Men det finns förstås ändå ett skivomslag. Omslaget är ett gammalt fotografi på dem själva, två skrattande småpojkar, varav den ena sitter och håller i en violin.

- Vi gick igenom gamla fotoalbum och valde ut sådana som vi tyckte att såg bra ut. Vissa är sedan behandlade så att man kanske inte riktigt ser vem det är, som att man ser på det förflutna med suddiga glasögon, berättar Henri.

- Det går ihop med just det här temat, tillbakablickandet.

Trots att mycket talar för att bröderna Anssi och Henri Växby har en förkärlek för en svunnen tid, och framförallt för 60-talet, så är de mycket medvetna om att för att de ska klara sig i branschen, så är det bara att anpassa sig.

- Nu är det ju mycket som har förändrats, på gott och på ont. Men på grund av att vi har varit involverade i branschen på så många olika sätt så har vi också klarat oss, konstaterar Henri.

- Man måste ju vara lite så där som en boxare eller tennisspelare, som rör på sig hela tiden. Inte kan man ju sitta hemma och gråta över att det var bättre förr. Man måste följa med och göra det bästa av det, tillägger han.