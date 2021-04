I den nya norska serien "Welcome to Utmark" har Vilda västern flyttat till Sápmi

Den norska serien Welcome to Utmark hämtar inspiration från Twin Peaks och gamla westernfilmer, i berättelsen om en by full av kufar där en renskötande alfahanne och en försupen fårbonde som hamnar i luven på varandra.

Welcome to Utmark handlar om livet i en liten by i norska Sápmi, omgivet av ett kargt och ogästvänligt landskap. Invånarna är en märklig skara, från den konflikträdde polismannen Willman till kassörskan i lanthandeln, som verkar vara besatt av onda andar.

I centrum för berättelsen står den alkoholiserade fårbonden Finn och den samiske alfahannen Bilzi. När Bilzis hund Horagallis dödar ett av Finns får hamnar de i luven på varandra.

Stig Henrik Hoff spelar renskötaren Bilzi. På bilden syns skådespelaren Stig Henrik Hoff ligga insvept i pälsplädar intill en brasa i ett snöigt fjällandskap. Bild: HBO Nordic

Konflikten eskalerar när Finns hustru, den före detta skönhetsdrottningen Siri, lämnar sin man för Bilzi. För att hämnas kör Finn ihjäl hunden Horagallis.

Skruvat med riktiga människor

Finn spelas av Tobias Santelmann, känd från finanssatiren Exit. När vi pratar via en skrapig videouppkoppling vill han betona att Welcome to Utmark – trots sitt skruvade innehåll – handlar om riktiga människor.

– Serien skildrar kampen och mörkret som kan finnas i livet, men också hoppet och musiken och kärleken. Vi skådespelare skruvar kanske karaktärerna lite extra, men vi försöker spela dem med så mycket hjärta och allvar som vi kan, säger han.

Welcome to Utmark är ett nordiskt projekt. Manuset är skrivet av dansken Kim Fupz Aakeson och de norska skådespelarna får sällskap av Eero Milonoff och Pelle Heikkilä som finska spritsmugglare.

Tobias Santelmann och Eero Milonoff i "Welcome to Utmark". På bilden syns skådespelarna Tobias Santelmann och Eero Milonoff i serien "Welcome to Utmark". Bild: HBO Nordic

För regin står isländske Dagur Kári. Det är han som har injicerat serien med lika delar komedi och tragedi. Det menar Marie Blokhus, som spelar Siri.

– Ibland kommer skrattet och gråten från samma ställe i kroppen, ibland kan smärta och lättnad och humor vara samma sak – och det tror jag att regissören har lyckats förmedla. Det är därför serien har den här underliga, elektriska känslan, säger hon.

Ruggigt och ledsamt

Stig Henrik Hoff gör rollen som renskötaren och machomannen Bilzi. Han tycker att serien har en lite ruggig stämning men också ett starkt vemod.

– Vi befinner oss norr om ingenstans, och där är människor lite märkliga. Jag tycker om att det finns en sorgsenhet i berättelsen eftersom vi alla bär på ledsna känslor – det är ju svårt att leva i den här världen. Vi måste prata mer om att det är okej att vara ledsen, säger han.

Welcome to Utmark har jämförts med tillspetsade glesbygdsskildringar som Twin Peaks och Fargo, men den lånar också mycket från klassiska westernfilmer.

Både bildspråk och musik, men också urberättelsen om hur människan går i kamp med den oförsonliga naturen, och med tomheten inombords.

”En sorts cowboykänsla”

Stig Henrik Hoff beskriver gärna Welcome to Utmark som en westernserie.

– Här finns mycket öppna ytor och mycket frihet, du kan åka och jaga och fiska och vara ute i flera dagar utan att möta en människa, det är en sorts cowboykänsla. Det spelar ingen roll om man tar sig fram på skoter eller häst, det är samma sorts värld”, säger han.

Welcome till Utmark har jämförts med både Twin Peaks och Fargo. På bilden syns en skruttig husbil, några röda och bruna hus och en grå paketbil i ett fjällandskap.

Tobias Santelmann ser en koppling mellan naturens plats i Welcome to Utmark och den norska folksjälen.

– Jag tycker att landskapet är en jätteviktig del av serien, det är nästan som en extra rollfigur. Det är ju det som vi i Norge sysslar med. Just nu sitter jag mitt inne i stan men direkt efter det här samtalet ska jag ge mig ut i skogen. Det är vår grej, säger han och skrattar.