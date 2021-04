Kan någon stoppa HJK? Vad gör Valakari i KuPS? Träffar IFK Mariehamn rätt med sina svenska värvningar? Yle Sporten bjuder på stor genomgång inför premiären

Ett par veckor senare än planerat – nu är fotbollsligan tillbaka. Tipsen följer ett bekant mönster: En suverän guldfavorit, tre spännande utmanare och två anonyma nykomlingar. Yle Sporten synar samtliga tolv lag inför ligastarten.

Placering i fjol: Etta.

Budget: 3 800 000 euro.

Spelarbudget: 1 700 000 euro.

Tränare: Toni Koskela.

Värvningar (urval): Jari (Ilves), Filip Valenčič (FC Inter), Joel Untersee (FC Lugano), Luis Henrique (Vejle), Sebastian Dahlström (Sheriff Tiraspol).

Spelare som lämnat (urval): Rasmus Schüller (Djurgården), Nikolai Alho (MTK Budapest), Tim Väyrynen (Tirana), Antonio Reguero (FC Lahti).

Kommentar: Tjockaste plånboken, bredaste truppen, spetsigaste offensiven, namnstarkaste spelarna. Behövs fler argument för att utnämna HJK till ligasäsongens självklara guldkandidat?

Helsingforslaget spelade dessutom en betydligt mer underhållande fotboll förra året. Då var Rasmus Schüller en nyckelfigur. Nu är både han och Nikolai Alho borta – men det ska inte stoppa guldtåget.

Allt annat än 31:a ligatiteln är ett stort misslyckande för HJK.

Håll ett öga på: Filip Valenčič. Slovenen är vinterns värvning i finländsk fotboll. Har alla förutsättningar att vara säsongens spelare – gör mål, spelar fram och bidrar med fart i anfallsspelet.

Placering i fjol: Trea.

Budget: 2 000 000 euro.

Spelarbudget: 800 000 euro.

Tränare: Simo Valakari.

Värvningar (urval): Anton Popovitch (Haka), Henri Toivomäki (HJK), Diogo Tomas (Ilves), Janis Ikaunieks (FK RFS), Lucas Rangel (Adana Demirspor).

Spelare som lämnat (urval): Ville Saxman (slutat), Petteri Pennanen (Sacramento Republic FC).

Kommentar: Om du vill hitta säsongens enskilt mest spännande person är det bara att rikta blickarna mot Kuopio och Simo Valakari.

SJK:s guldtränare från 2015 är tillbaka i finländsk fotboll efter flera år i Nordnorge. Han är tillbaka för att vända upp och ner på fjolårets KuPS. Då var det rak, direkt och fysisk fotboll som gällde med Arne Erlandsen vid rodret.

Nu radar Valakari ut KuPS med en trebackslinje, wingbackar och sent invärvade guldanfallaren Lucas Rangel på topp. KuPS kommer att vårda bollen i år – och det leder till femte raka medaljen. HJK:s största utmanare.

Håll ett öga på: Nana Boateng. Motståndarna fick smaka på ghananens fysiska spel i fjol, men lika ofta den smarta hanteringen med bollen. En av ligans bästa spelare.

Placering i fjol: Tvåa.

Budget: 1 900 000 euro.

Spelarbudget: 670 000 euro.

Tränare: José Riveiro.

Värvningar (urval): Noah Nurmi (Esbjerg), Juho Hyvärinen (RoPS).

Spelare som lämnat (urval): Filip Valenčič (HJK), Elias Mastokangas (IFK Mariehamn), Alvaro Muniz (UP Langreo).