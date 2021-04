NHL-kolumnen: Vart är Patrik Laine på väg – kan killen som utmanade Aleksandr Ovetjkin om titeln som målkung komma igen efter mardrömssäsongen?

Bild: All Over Press / Emil Hansson

Patrik Laine var 18 år gammal då han inledde sin NHL-karriär på ett sensationellt sätt att göra 36 mål säsongen 2016–17. Säsongen därpå blev det 44 mål och endast Aleksandr Ovetjkin nätade fler gånger. Sedan dess har Laines karriär blivit en besynnerlig följetong, som den här säsongen har övergått i att totalt spåra ur. Vem bär ansvaret?

Under den här säsongen har Patrik Laine slirat ner från stjärnstatus till en katastrofalt onyttig spelare. Det finns kanske en del ursäkter, men oberoende så har han varit fruktansvärt usel under en längre tid.

Det är en pina att se och det måste vara förnedrande för Laine själv. Man behöver inte vara nepotismkonspiratör för att se kopplingen med en finländsk GM – finländsk stjärnspelare som den enda orsaken till att Laine inte käkar popcorn på läktaren.

Laine har i de elva senaste matcherna gjort tre mål, vilket i statistiken inte ser helt katastrofalt ut. En assist och -16 under samma period berättar ändå sanningen. Nummer 29 är lika långt från kurs i Columbus, som stadsnamnets förebild i tiderna var på sin stora upptäcktsfärd.

Samtidigt har Blue Jackets rasat till ligans formsvagaste lag och det känns som att coachen John Tortorella bara väntar på att både säsongen och hans era i Columbus tar slut.

Tränaren, som har varit känd för att kräva mycket och aldrig tumma på sina principer, verkar inte bry sig längre. Laine får i all sköns ro surfa omkring på isen i 17–18 minuter, oberoende av hur många baklängesmål han på nära håll bevittnar i en match. Sammanlagda -25 är tredje sämst i NHL. Bara Rasmus Dahlin (-36) och Eric Staal (-28) har sämre plus/minus-statistik.

Hoppas att Laine kan samla ihop spillrorna av sig själv innan nästa säsong börjar – var det än må vara.

Att det lyckas bär Laine i allra högsta grad själv ansvaret för. Att han hamnat så totalt vilse som spelare är däremot långt ifrån endast hans eget fel.

Hur kan någon missa vad Patrik Laine erbjuder...?

Om en tonåring gör 80 mål på sina 155 första NHL-matcher så borde varenda tränare som kommer i beröring med honom påminnas om en diskussion mellan Al Arbour och NHL-nykomlingen Mike Bossy.

Bossy ska ha frågat den ytterst buttra Islanders-coachen om hur han borde spela i defensiv zon. Arbour, som inte precis var känd för att föra dialog med sina spelare, frågade i sin tur Bossy om han kunde koncentrera sig på att skjuta mål. Det var därför han reserverats av Islanders.

Ämnet behövdes inte tas upp igen. Bossy gjorde 573 mål på 752 matcher och noterades för 50 mål under nio raka säsonger.

Ishockeyn har såklart förändras enormt sedan Bossys tider och kraven på mångsidighet är betydligt större. Eller är det så för alla spelare? Fortfarande är det nämligen laget som gör fler mål som vinner matchen.

En del spelare gör mål, andra har svårt med det. Och då är det nog snarare forwardarna med stora problem att få pucken i nätet som måste kompensera med andra kvaliteter. Skjuter du mål på NHL-målvakter med hög frekvens så är det tillräckligt. Eller så borde det åtminstone vara.

Aleksandr Ovetjkin har vunnit skytteligan sju gånger under de åtta senaste säsongerna. Aleksandr Ovetjkin i Washingtons trölja. Bild: Joshua Sarner/Icon Sportswire/AOP

Ta Aleksandr Ovetjkin i Washington. Han har under hela sin karriär i stort sett glidit omkring med raka ben när det egna laget inte har pucken. Men när det blir dags att anfalla finns han där, ett par meter innanför anfallsblå med sin klubba höjd: "kaboom".

Laine är en av ytterst, ytterst få spelare som kan jämföras med Ovetjkin då det kommer till att avfyra bössan. De övriga: Auston Matthews, Steven Stamkos, David Pastrnak och Leon Draisaitl. Kanske Nathan MacKinnon.

Laine hör helt enkelt till en exklusiv klubb målskyttar dit inga fribiljetter delas ut – det enda sättet att platsa är att under upprepade säsonger leverera mål på mål på mål.

Det har Laine gjort. Inför den här säsongen hade han bara en gång blivit under 30 mål och det skulle inte ens ha hänt om inte NHL avbrutit grundserien på grund av covid-19 våren 2020. Då hade Laine gjort 28 mål på 68 matcher.

För att få lite perspektiv så har det under den senaste veckan snackats mycket om vilken målskytt Washington förra veckan tog in i Anthony Mantha. Kanadensaren, som är 26 år gammal, har som bäst gjort 25 mål på en säsong under sina snart sju år i NHL och är en minst lika värdelös tvåvägsspelare som Laine.

... och vad Laine inte erbjuder?

Åtminstone för undertecknad känns det obegripligt att Laine under hela NHL-karriären har fått höra att han borde vara mer än en målskytt. Laine har tillsvidare spelat för två coacher i NHL: Paul Maurice och Tortorella och båda har sett det som sin uppgift att förändra Laine.

Maurice och Tortorella har grym erfarenhet av hur man ska coacha ett NHL-lag och hur man kan drilla enskilda individer till att förbättra sina svagheter. Av hur man styr en spelare till att bli mer komplett. Frågan är om de har verktyg för spelare som bara borde få göra sin egen grej?

Det som varken Tortorella, Maurice eller någon annan NHL-coach egentligen kan påverka är om en spelare kan eller inte kan sätta pucken i mål. Målskyttet är en underlig del av ishockeyn – och på många sätt orättvis.

Columbus tränare John Tortorella sitter på ett utgående kontrakt. John Tortorella på isen. Bild: Jason Mowry/Icon Sportswire

Som Brett Hull (741 NHL-mål) sa: ”You have to know how to score”.

Ofta är spelarna som gör mängder med mål inte de mest hårt jobbande tvåvägsspelarna. Och blir det inte heller oberoende av vad tränare säger eller tycker.

Ovetjkin, Hull, Teemu Selänne... Listan är lång och många kan räknas till de riktigt stora vinnarna i NHL:s historia.

Alla minns de sköna och viktiga målen, få minns att måltjuvarna sällan gjorde annat än en sväng nu och då under egna blå. Tränare som är övertygade om att framgång måste förtjänas och att det inte finns några genvägar kan däremot ha svårt med spelare som gjort genvägen till sin väg.

Det känns som att både Maurice och Tortorella är uppfyllda av visionen att Laine ska bli en så kallad powerforward. Det vill säga en åkstark tjur som tacklar, går på mål, skapar utrymme för andra och från nära håll sprätter pucken i nätet efter att ha vunnit en eller flera närkamper.

Patrik Laine har gjort 150 mål på 345 NHL-matcher. Det räcker till en tiondeplats i skytteligan som inkluderar de fem senaste säsongerna. De mål som nyförvärvet Patrik Laine har levererat har varit en klen tröst för ett formsvagt Columbus. Bild: Danny Murphy/Icon Sportswire/AOP

Visst. Laine är stor, men annars är han allt annat än en powerforward-typ. Han är inte den som det slår gnistor om i närkamper, utan är som bäst när han har tid och utrymme. Då kan han svepa in i anfallszon med full fart och ta sig förbi ett par motståndare. Eller slå en perfekt passning.

Eller drämma pucken i mål på ett sätt som inte ger målvakten någon chans om han inte råkar stå på rätt ställe. Ingen hinner reagera då Laine träffar rätt.

Laines största brist är att han inte är en grym kämpe utan puck. Men det är han minsann inte ensam om bland legendariska målskyttar. Skrolla mot början av den här texten för att hitta namn på spelare med samma svaghet.

För närvarande är Laines brister ändå många. Styrkorna är i sin tur beroende av ett självförtroende som för tillfället inte finns. Något annat som saknas är ett kontrakt för nästa säsong.

Vart är Patrik Laine på väg?

Laine blir en så kallad begränsad fri agent (RFA) om han inte har hunnit förlänga före det. Om Columbus vill behålla rättigheterna måste de i sommar erbjuda ett kontrakt (qualifying offer) på ett år med samma lön som den här säsongen, alltså 7 500 000 dollar. Laine har rätt att acceptera eller förkasta erbjudandet.

Laine kan även välja att förhandla med andra klubbar och underteckna ett anbud (offer sheet). Columbus får då chansen att behålla hans rättigheter genom att matcha anbudet som Laine skrivit på.

En RFA har alltså bara en chans att utmana. Sommaren 2019 skrev Sebastian Aho på ett femårigt anbud av Montreal som Carolina valde att matcha.

Om Jarmo Kekäläinen inte alls erbjuder Laine ett kontrakt så tappar Columbus hans rättigheter och han är fri att göra sina egna val. Det är såklart utopi, för då skulle Columbus de facto ha bytt Pierre-Luc Dubois mot Jack Roslovic.

Om Kekäläinen däremot låter Laine gå till en annan klubb – alltså väljer att avstå från att matcha det tävlande anbudet som Laine undertecknat – så får Columbus val i NHL-draften i kompensation.

Jarmo Kekäläinen är klubbchef i Columbus. Jarmo Kekäläinen under en presskonferens. Bild: Jason Mowry/Icon Sportswire/All Over Press

Såklart finns också möjligheten att teckna ett kontrakt med Laine och efter det trejda honom innan säsongen börjar. Många tippar på det här alternativet utifrån från hur katastrofal våren har varit. Det är inte omöjligt att Kekäläinen blivit djupt besviken på Laine och bara vill bli av med honom.

Man kan såklart också fråga sig hur många klubbar som är intresserade av ett frågetecken med en stjärnlön?

Men vad vill Laine själv? Vill han fortsätta i en klubb där hans status har sjunkit i botten? Ser han någon möjlighet till att allt plötsligt skulle förändras till det bättre? En viktig faktor är säkert coachen som leder laget nästa säsong. Åtminstone Laine och Tortorella känns som en omöjlig kombination.

Och om Laine vägrar att skriva på oberoende av vad Columbus gör. Vad händer då?

Två möjligheter: Laine spelar inte alls, eller så glömmer han NHL för ögonblicket och väljer att spela i Europa. Det kan inte Columbus stoppa honom från att göra.

Före flytten till Nordamerika spelade Patrik Laine för Tappara. Patrik Laine. Bild: All Over Press

Aldrig att en 23 år gammal spelare skulle tacka nej till miljoner med dollar – eller hur? När det gäller Laine är det kanske ändå bäst att inte räkna med att han gör som man tror att han gör.

Och så ska man komma ihåg att om två år blir Laine en obegränsad fri agent (UFA) – då äger ingen klubb längre hans rättigheter, vilket ger honom fria händer att förhandla. Det betyder att Laine knappast skriver på för mer än två säsonger.

Egentligen handlar kanske allt som händer de närmaste månaderna om sommaren 2023 och riskerna som finns med att tappa Laine helt utan kompensation. ”Follow the money”, heter det visst.

Dessutom finns ju också risken att Laine om två år inte längre får ett NHL-kontrakt. Målskyttet avgör – inte hur han forecheckar, blockerar eller tacklar.

