Senaste nytt: Ryssland återkallar trupper från Ukraina, budgetförhandlingarna har avslutats för dagen, nytt vaccinmål i EU

Bröderna Växby är inspirerade av Beatles.

Beatles-influerade Icons of Elegance, bröderna Växby, blickar tillbaka på sina egna liv på nya skivan "Please Tell Him I Said Hello". På ett sympatiskt sätt behandlas teman som åldrande, död och vemod. Två av låtarna fick de av en slump spela in i Abbey Road Studios i London. Den finlandssvenska gitarrpopduon är tillbaka efter en paus på sex år - den längsta någonsin mellan två album sedan debuten 2004.