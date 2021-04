10 saker du kanske inte visste om årets Oscarsgala

Natten till måndagen är det dags för filmvärldens guldgala - två månader senare än vanligt. Men vad kan vi se fram emot? Och vilken film tror du att kommer att utses till fjolårets bästa?

Här följer tio punkter som fungerar lite som utropstecken när det gäller årets uppställning:

1) Aldrig tidigare har en kvinnlig regissör personligen varit nominerad i fyra kategorier.

Chloé Zhao kan få pris som regissör, producent, manusförfattare och klippare för filmen Nomadland.

Under Oscars 93 år långa bana är Kathryn Bigalow den enda kvinna som vunnit i regikategorin - för The Hurt Locker (2008). Och fram till i år är det endast fem kvinnor som överhuvudtaget nominerats.

Vinnande duo - oberoende av om de vinner på galan. Regissören Chloé Zhao med huvudrollsinnehavaren Frances McDormand. Elokuvaohjaaja silittää näyttelijänsä päätä. Bild: Searchlight Pictures / Courtesy Everett Collection / All Over Press

2) Flera filmer inbegriper olika former av tystnad. Huvudpersonen i Sound of Metal förlorar hörseln medan den ena huvudpersonen i kortfilmen Falling through är dövstum.

Huvudpersonerna i News of the World kan inte kommunicera med varandra eftersom de talar olika språk och huvudpersonen i Nomadland är ensam en stor del av filmen.

Tala är silver. Tom Hanks och Helena Zengel i News of the World. Tom Hanks och Helena Zengel i filmen News of the world. Bild: UNIVERSAL STUDIOS/NETFLIX

3) Finska foleyartisten (ljudläggaren) Heikki Kossi har jobbat med tre av de filmer som är aktuella; Sound of Metal, Hillbilly Elegy och The United States versus Billie Holiday.

4) Svenska sångerskan Molly Sandén är galaaktuell med den Oscarsnominerade låten Husavik som hon av en slump blev involverad i.

Eurovisionen i våra hjärtan. Will Ferrell och Rachel McAdams i Eurovision Song Contest: Story of Fire Saga. Huvudpersonerna i Eurovisionsparodin iklädda vikingaklädsel. Bild: © 2020 Netflix, Inc.

Under en semesterresa till Los Angeles blev hon nämligen uppringd av låtskrivaren Rickard Göransson som bad henne sjunga in en låt “som en kul grej”.

I samband med Husavik - som ingår i filmen Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga - använde Sandén pseudonymen My Marianne.

5) Riz Ahmed som gör huvudrollen i Sound of Metal är den första muslimen som nominerats till en Oscar i kategorin bästa manliga huvudroll.

Slår ett slag för mångfalden. Riz Ahmed i "The Sound of Metal". Riz Ahmed esittää kuulonsa menettävää metallirumpalia elokuvassa Sound of Metal Bild: Cinema Mondo

Mahershala Ali var först ut i birollskategorin - han vann för sin insats i Moonlight 2016 och upprepade bravaden i samband med The Greenbook 2018.

6) Glenn Close och Olivia Colman duellerar för andra gången. Den största smällen på galan 2019 var att Glenn Close blev utan statyett för sin insats i The Wife. Istället gick priset till Olivia Colman för The Favourite.

I år är bägge nominerade igen - denna gång för bästa biroll: Colman för sin insats i The Father och Close för sin i Hillbilly Elegy.

Det hänger på håret. Glenn Close får frisyren fixad av Patti Dehaney i samband med Hillbilly Elegy - som också är nominerad i kategorin smink & hår. Glenn Close får håret fixat av Patti Dehaney inför en inspelningsdag i samband med Hillbilly Elegy. Bild: NETFLIX

För Close är årets nominering den åttonde - hon har aldrig vunnit.

7) Thomas Vinterberg kan vinna regipriset. Och är därmed den första danska - och femte nordiska - regissören som nominerats till en Oscar i regikategorin.

Glada danskar. Thomas Vinterberg och teamet bakom Druk när nomineringarna kungjordes i mars. En glad reaktion från Thomas Vinterberg då det stod klart att filmen "En runda till" tilldelats en Bafta-statyett. Bild: AFP / Lehtikuva

Sverige har dominerat den nordiska listan med Jan Troell, Ingmar Bergman och Lasse Hallström.

Troell nominerades för Utvandrarna 1972 medan Bergman lyfts fram hela tre gånger; Viskningar och rop (1975), Ansikte mot ansikte (1976) och Fanny & Alexander (1983).

Svensk glädje. Filmen fick en Oscar - som gick till producenten Jörn Donner. Familjeporträtt på hela familjen Ekdahl i Fanny och Alexander. Bild: ullstein bild - United Archives/ All Over Press

Hallström tävlade med Mitt liv som hund (1987) och Cinderhusreglerna (1999). Därefter rådde nordisk torka i sexton år innan norrmannen Morten Tyldum tog sig in på listan med The Imitation Game 2015.

8) Med årets 37 nomineringar skriver Netflix ännu ett kapitel streaminghistoria - och närmar sig den absoluta toppen när det gäller bolag som haft framgång i Oscarssammanhang.

Räknar man in News of the World som distribuerades av nämnda tjänst kommer man upp till hela 40 nomineringar.

Netflixglädje. The Trial of the Chicago 7 ligger bra till med 5 nomineringar. THE TRIAL OF THE CHICAGO 7, foreground from left: Caitlin Fitzgerald as Daphne O'Connor, Alex Sharp as Rennie Davis, Jeremy Strong as Jerry Rubin, John Carroll Lynch as David Dellinger, Sacha Baron Cohen as Abbie Hoffman, 2020. Bild: �Netflix/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Rekordet när det gäller ett bolags framgångar under ett och samma år innehas än så länge av United Artists som 1940 håvade in 45 nomineringar. I modern tid är det Miramax som kommit närmast med 40 nomineringar år 2003.

9) Årets mångfald i siffror: för första gången någonsin är två kvinnliga regissörer nominerade. Sammanlagt innehar sjuttio kvinnor sjuttiosex nomineringar.

Fem långfilmer handlar om - eller tangerar - de svartas kamp för medborgerliga rättigheter och dagens rasism.

En svart sångerska skriver skådishistoria? Viola Davis är nominerad för fjärde gången. Närbild av en sjungande Viola Davis som Ma Rainey. Bild: David Lee / Netflix

Med sin nominering för bästa kvinnliga huvudroll i Ma Rainey’s Black Bottom är Viola Davis den svarta kvinnliga skådespelare som erhållit flest nomineringar - vann gjorde hon 2017 för sin roll i Fences.

När det gäller skådespelarkategorierna innehar icke vita skådespelare nio nomineringar av tjugo.

10) Med sina 83 år är Anthony Hopkins den äldsta skådespelaren någonsin att nomineras i kategorin bästa skådespelare. Detta för sin insats i The Father.

Christopher Plummer var 82 då han belönades för sin biroll i All the Money in the World.

En annan sorts fader. Ifjol var Anthony Hopkins nominerad för The Two Popes - i år för The Father. Påvar emellan. Anthony Hopkins och Jonathan Pryce är bägge nominerade. för The Two Popes. Bild: Scanbox finland

Oscarsgalan sänds natten till måndag 26.4.2021 med start klockan 01.30 på Yle Teema och Arenan. Sändningen inleds med röda mattan och själva galan börjar klockan 03.00. Den svenskspråkiga sändningen refereras av Johanna Grönqvist och Silja Sahlgren-Fodstad. Programmet kan ses på Arenan framtills den 2.5.2.2021.