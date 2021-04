Grönroos garage tips: Fem synthband att hålla koll på

Om du är en vän av tuff synthwave, elektronisk ambient och futuristiska stämningar så ska du kolla in de här fem artisterna och synthskivorna som spelats i Grönroos garage.

Filmregissören gör också synthwave. John Carpenters skivomslag

1. John Carpenter

Lost themes III: Alive after death heter den 73-årige regissörslegendens senaste album med hård synthwave som inte är filmmusik.

Carpenter samarbetar med sin son och sin gudson. Han har brukat göra musiken själv till sina filmer och efter albumet Lost themes II år 2016 gjorde han sin första turné.

Som regissör är hans största fjädrar i hatten Escape from New York (1981), The Thing (1982), Christine (1983) och Halloween (2018).

Vrid upp volymen men luta dig inte tillbaka för elaka cyborgs dyker strax upp bakom hörnet för att spränga din arma röv till Alfa Centauri!

Till vardags spelar han i Mayhem. På nätterna kommer synthen fram. Bergetons Miami Murder skivomslag.

2. Bergeton

Miami Murder heter norska Morten Bergeton Iversens debutskiva med synthwave. I det civila känner vi honom under namnet “Teloch” när han spelar gitarr i legendariska black metal-bandet Mayhem.

Men Bergetons musik lyses inte upp av brinnande kyrkor utan ett neonpinkt mörkt sken när Lamborghinin sladdar fram över nattliga gator i Miami under stilla vajande palmer.

Några låtar från Stealth Divisions debut har redan hörts i Grönroos garage. Stealth Divisions skivomslag utan skivtitel Bild: Rasmus Tåg/Eva Lingon

3. Stealth Division

Mike Grönroos dröm om att ge ut en egen synthwave-skiva går i uppfyllelse i maj.

Bring your Lazers, please heter debuten som innehåller en futuristisk blandning av synthwave och spelmusik - en reflektion av den musik han tog in på 80-talet / hörde i spel på 80-90 talet.

“Musiken kommer att vara sådan som ger 100 hästkrafters boost i motorn till då man spelar den i bilen.” lovar Mike.

Pihka is my name är en inhemsk elektronisk duo. Pihka is my names skivomslag.

4. Pihka is my name

Lasse Turunens och Henna Helasvuos elektroniska duo släppte sin debutskiva Everything is in between i år. Ganska snäll och mysig elektronica med en tokig liten robot i de animerade musikvideorna.

Oro för klimatet och konspirationsteorier är drivkrafter för bandets ambient.

Minimalistiska maskinstämningar från Östnyland. W-Baums skivomslag Bild: Mikael Crawford

5. W-Baum

Sovjetiskt strikt low-fi synthmusik från Östnyland. Det doftar Kekkonen och Chernobyl på samma dansgolv. Senaste utgåvan Mekano-Pop fortsätter på den Kraftwerk- och Suicide-inspirerade linjen.

Bandets huvudfigur konstaterade att punken i tiderna gav var och en friheten att skapa musik själv, men punken kom bara halvvägs. Man behövde kunna spela ens litet.

Den moderna tekniken har slitit loss de sista bojorna: man behöver inte kunna spela nånting överhuvudtaget längre.

Med rätt knapptryckningar och seriösa sampel som smaksättning blir det här soundtracket för mycket långa och mörka bilfärder längs nattliga skogsvägar i en kall bil.