Morgonkollen: Nio av tio barn har fått sexuella meddelanden av vuxna – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här måndagsmorgonen.

Gromning blir allt vanligare

Nästan 90 procent av barn får meddelanden med sexuella undertoner av vuxna – var sjätte av dem varje vecka, visar en undersökning som organisationen Rädda barnen gjort.

Det är inte bara textmeddelanden som vuxna skickar. Det är lika vanligt att barnen får eller blir ombedda att skicka nakenbilder.

De vuxna erbjuder tobak och alkohol som belöning för sexuella tjänster. Läs mer om undersökningen och gromning här.

Nomadland stor vinnare på Oscarsgalan

Nomadland tog hem pris för bästa film på Oscarsgalan och Chloé Zhao kammade hem priset för bästa regissör för samma film. Hon är andra kvinnliga regissören som får priset.

Bästa internationella film gick till danska En runda till (Druk) av Thomas Vinterberg.

Regissör Chloé Zhao på röda mattan. Regissören Chloé Zhao på röda mattan under Oscarsgalan 2021. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Frances McDormand (Nomadland) fick en Oscarsstatyett för bästa kvinnliga huvudroll, Anthony Hopkins (The Father) för bästa manliga huvudroll.

Bästa manliga biroll gick till Daniel Kaluuya (Judas and the black Messiah) och bästa kvinnliga biroll till Yuh-Jung Youn (Minari).

Vill du se galan? Här hittar du den på Yle Arenan! Du kan också se den nedan. Här kan du läsa mer om pristagarna.

Regeringen fortsätter förhandla i dag

Regeringen nådde ingen överenskommelse i går beträffande ramförhandlingarna. Diskussionen om budgeten fortsätter därmed i dag.

Förhandlingarna är historiskt svåra och många har undrat om regeringen ens kan fortsätta. När politikerna lämnade Ständerhuset i gårkväll var de däremot hoppfulla och sade att framsteg har gjorts.

– Nu har vi på riktigt framskridit i förhandlingarna, sa Vänsterförbundets Jussi Saramo.

– Mitt tålamod räcker ganska länge, sa statsminister Sanna Marin.

Statsminister Marin då hon lämnade Ständerhuset på söndagen efter 11 timmar av förhandlingar. Sanna Marin utanför Ständerhuset. Bild: Lehtikuva

Få skolgångshandledare i klasserna 7–9

I nästan alla kommuner jobbar största delen av skolgångshandledarna i årskurs 1–6, visar Svenska Yles kartläggning.

På många håll lyser skolgångshandledarna med sin frånvaro i årskurs 7–9.

De flesta skolgångshandledare jobbar i årskurs 1–6. Erityisopettaja Anni Helotie sekä koulunkäynninohjaaja Petra Rantanen opastavat Mimosa Ruotsalaista Bild: Antti Kolppo / Yle

Det betyder ändå inte att svårigheterna tar slut då man börjar sjuan. Om stödet inte är tillräckligt finns risken att eleven upplever misslyckande och skolmotivationen minskar.

Till exempel i Vasa, Pedersöre och Borgå var antalet elever per skolgångshandledare i årskurs 1–6 under 60, men i årskurserna 7–9 var antalet elever per skolgångshandledare över 140.

Världens totala militärutgifter 2020 störst sedan kalla kriget

Världens länder har spenderat mer pengar på sina militärer under 2020. 2,4 procent av jordens BNP (nästan 2 biljoner dollar) går till militärkostnader, rapporterar försvarsinstitutet Sipri.

Mänskligheten har inte spenderat så stora summor på militär sedan åtminstone 1988.

USA toppar statistiken – som bekant. Två kamouflageklädda militärer med munskydd spanar med kongressens vita kupol i bakgrunden. Bild: Yegor Aleyev/TASS/All Over Press

Gamla bekanta länder finns i topp 10 och USA har ohotad etta med 778 miljarder dollar på försvaret.

Efter USA kommer Kina, Ryssland och Storbritannien, men de når inte ens nära upp till USA:s siffror. Finland finns inte med i topp 40.

Dagens väder

Det är mulet och på somliga håll förekommer det snö, snöblandat regn eller regnskurar. Mot dagen mer uppehåll.

Det är ovanligt kyligt för årstiden: mellan +4 och +8 grader. I natt minusgrader eller kring 0 grader. I norr är det svalare, mellan 0 och +5 grader.

Här kan du läsa den fullständiga väderrapporten.