Zinedine Zidane kallar hotet mot Real Madrid för trams – Chelseas tränare sågar det nya formatet i Champions League: "Frågade Uefa oss om upplägget?"

Ett dygn före Champions League-semifinalen var det givet att tränarna i Real Madrid och Chelsea skulle få frågor om superligan. Trams, tyckte Zinedine Zidane om hotet mot att bli avstängd från turneringen.

Champions League-våren går in i sista kurvan den här veckan – semifinalerna Real Madrid–Chelsea och PSG–Manchester City inleds på tisdag och onsdag.

Hela diskussionen före avspark i semifinalerna kretsar kring den begravda superligan. Det är enbart PSG som inte var med i utbrytarklungan – och i ett skede var budet från Uefa att Real Madrid, Chelsea och Man City kan uteslutas från vårens Champions League.

Trams, tycker Real Madrids stjärntränare Zinedine Zidane.

– Det är absurt att tänka att vi inte skulle kunna spela i Champions League. Slutdiskuterat, säger Zidane enligt nyhetsbyråer under dagens presskonferens.