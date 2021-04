Fritt fram för Märkenkall vindkraftpark i Korsholm och Vasa – HFD förkastade besvär

Hyvien uutisten tiedesarja.

Uusi hyväntuulinen tiedesarja Mahtikoneita ja ilmastoihmeitä esittelee keksintöjä, joilla on oikeasti merkitystä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Sarjan isäntä Janne Käpylehto on oman elämänsä pellepeloton, joka on muun muassa rakentanut maailman suurimman jääkarusellin. Hän tutustuu tieteen uusimpiin keksintöihin, jotka vaikuttavat maapallomme tulevaisuuteen.