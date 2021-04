Distansarbetets många onödiga möten och digitala kommunikation tär – i synnerhet på unga

Kontor hemma har blivit vardag för många under pandemin. Arbetsbord hemma. Bild: Riikka Pennanen / Yle

Allt mer av arbetstiden går åt till onödiga digitala möten och kommunikation, visar arbetslivsundersökningar.

Ofta onödiga, ofta utdragna videomöten från morgon till kväll utan paus fem dagar i veckan. Lägg till diskussioner på olika chat-plattformar och via epost. Det är arbetsvardagen i ett nötskal för många just nu, i en tid av distansarbete.

Enligt undersökningen Work Trend Index av mjukvarutillverkaren Microsoft är "digital utmattning" en verklig hotbild.

Den tid som användare av bolagets Teams-konferensmjukvara sitter i möten under veckan har mer än fördubblats globalt under det senaste året och fortsätter stiga, visar rapporten. Mötena är i snitt längre och mängden chat-meddelanden via plattformen, samt epost överlag, ökar.

Tidshantering ny utmaning

Harri Mikkanen, produktmarknadsföringschef på Microsoft, säger att den digitala belastningen beror på för många möten vars innehåll inte har förberetts tillräckligt bra.

– Människor har lärt sig fylla kalendern med möten "back-to-back", men så har man inte funderat på vad mötet ska resultera i, säger Mikkanen till Yle Uutiset.

Enligt Mikkanen har vi lärt oss att använda teknologi, men inte hur vi disponerar vår tid.

Pauliina Mattila-Holappa, senior expert på Arbetshälsoinstitutet, håller med.

– Tidshantering har blivit en central kunskap. Men hur ska vi se till att människor inte lämnas ensamma med utmaningen, säger Mattila-Holappa, vars arbetsgivare står för den andra undersökningen om delvis samma frågor.

Unga drabbas

Kartläggningen om arbetslivet av Arbetshälsoinstitutet, Hur mår Finland?, visar att särskilt ungas arbetsförmåga sjunkit och att unga till exempel upplever mindre arbetsengagemang än före pandemin.

Distansarbetet och pandemin överlag har lett till att arbetets roll har vuxit. När möjligheterna till fritidsaktiviteter och socialt umgänge har trutit, betonas arbetet.

Gränserna suddas lätt ut i specialistarbete, men att just unga och ensamboende nu drabbas visar bägge undersökningarna.

Enligt Microsofts rapport mår ledningen bättre än anställda utan beslutsfattande makt. Medan ledningen har lyckats bredda på sina nätverk och utnyttja flexibiliteten i distansjobbet i förmån för familjelivet, har generationen som nyss landat i arbetslivet inte upplevt detsamma.

Artikeln är en fri översättning av ursprungsartikeln Aikaa kuluu tarpeettomiin etäpalavereihin, chat-keskusteluihin ja sähköposteihin – työntekijät valittavat väsymystä, etenkin nuoret kovilla skriven av Heikki Valkama. Artikeln har översatts av Eva Lamppu..