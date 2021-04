"En dos av hopp!" - Joe Bidens tal till kongressen hyllar framsteg i vaccination och sysselsättning under hans första 100 dagar

USA:s president Joe Biden hyllade det lyckade vaccinationsprogrammet och ambitiösa sysselsättningsmål i sitt första tal till kongressen. Ingen annan president har skapat så många nya jobb under sina första hundra dagar, konstaterade Biden.

Joe Biden höll sitt första tal till kongressen som president under ett enormt säkerhetspådrag i Washington. Talet var historiskt av flera anledningar. För första gången var det två kvinnor som satt bakom presidenten under talet - vicepresident Kamala Harris och talman Nancy Pelosi - något som han också påpekade i början av talet.

Coronapandemin präglade också åhörarna i kammaren. Den här gången hade presidenten inte bjudit in några gäster och endast 200 personer fick vara närvarande. Övriga senatorer och medlemmar av representanthuset fick följa med talet hemifrån eller från sina kontor.

Joe Biden hyllade den framgångsrika vaccinationskampanjen i början av talet. Han konstaterade att han ärvde ett land i kris, med hänvisning till pandemin men också stormningen av kongressen, som han kallade "den värsta attacken mot vår demokrati sedan inbördeskriget."

– Vaccinationen innebär en dos av hopp. Amerika är på gång igen. Vi förvandlar farorna och kriserna till möjligheter, sade presidenten.

Han noterade att antalet avlidna äldre personer har rasat och att man har gett 220 miljoner vaccindoser, vilket är mer än dubbelt fler än de 100 miljoner doser som han utlovade under de första 100 dagarna som president.

Han påminde också om att alla som är över 16 år gamla har rätt att vaccineras.

- Gå och vaccinera er, Amerika, det är tillgängligt, uppmanade Biden

Biden kopplade ihop pandemin, ekonomin, sysselsättning och kampen mot klimatförändringar, då han talade om sina ambitiösa investeringsplaner, som skall finansieras med höjda skatter för rika individer samt företag.

Han sade att han vill höja minimilönen i USA till 15 dollar i timmen och investera i infrastruktur, utbildning, det sociala skyddsnätet och kampen mot klimatförändringar.

Den totala summan för planerna rör sig kring 4 biljoner, det vill säga

4 000 miljarder dollar.

Skatterna höjs endast för dem som förtjänar över 400 000 dollar om året, lovade Biden.

- Det är dags för storföretagen i Amerika och den rikaste procenten att betala sin rättvisa andel.

- Den högsta personliga skattesatsen går upp till 39,6 procent. Det är detsamma som då George W. Bush blev president, sa Biden som också vill höja skatterna för företagens realisationsvinster

Bidens skatteplaner liknar i flera avseenden senator Elizabeth Warrens planer, men han försökte ta avstånd från den vänsterliberala falangen inom det Demokratiska partiet, som Warren representerar.

- Jag är inte emot miljardärer, i motsats till andra i mitt parti, men de måste betala sin rättvisa andel, sa Biden.