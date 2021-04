Förundersökningen kring omsusad munskyddsaffär till åtalsprövning – tre personer misstänks för missbruk av förtroendeställning

Poliisin osaaminen sormenjälkien tunnistuksessa on rapautunut samalla, kun dna-näytteiden keräämiseen ja analysointiin on panostettu entistä enemmän. Pelkän dna-näytteen perusteella ei kuitenkaan aina voi päätellä sitä, kuka on syyllinen rikokseen. Ongelma tunnistetaan myös poliisihallituksessa.