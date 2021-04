Oscar Gräsbeck satsar på en solokarriär och ger ut musik tillsammans med Clarissa

Oskar Gräsbeck och Clarissa har länge musicerat tillsammans, men först nu ger de ut egen musik. De utmanar Vegatoppen med låten Dance With You.

Gräsbeck är en mångsidig sångare, pianist och producent för en programbyrå och har ordnat hundratals evenemang och konserter under årens lopp. Dessutom har han i flera år spelat i coverbandet Apollo Orchestra på bröllop, fester och festivaler.

Nu är han aktuell med debutsingeln Dance With You. På låten medverkar även Clarissa, som debuterade som artist våren 2012 med singeln The Coolest Girl.

Satsar på egen musik



Gräsbeck är uppvuxen i Helsingfors i en musikerfamilj och redan i ett tidigt skede visste han att det var musiker han ville bli.

De senaste åtta åren har han livnärt sig på musik och numera bor och arbetar han på Kansjerf Kulturgård i Bromarv.

Det har tagit lång tid att hitta ett eget sound och en egen stil ― Oscar Gräsbeck

I och med coronapandemin blev det aktuellt att börja producera mera egen musik.

Oskar Gräsbeck och Clarissa har i flera år spelat tillsammans i Apollo Orchestra, men nu ger de för första gången ut egen musik.

– Äntligen. Det känns jättekul, säger Gräsbeck.

DET HÄR ÄR OSCAR GRÄSBECK Sångare, pianist och producent Uppvuxen i Helsingfors, men numera bosatt i Bromarv Gav ut sin första skiva med bandet House of Choices 2011 när han var 16 år gammal Spelar i coverbandet Apollo Orchestra Aktuell med debutsingeln Dance With You tillsammans med Clarissa

En duett

Oscar Gräsbeck och Clarissa utmanar Vegatoppen med låten Dance With You.

Gräsbeck skrev låten för flera år sedan, men nu är alla rätta element på plats. Ursprungligen var texten på finska men har nu omarbetats till engelska.

– Det var klart för mig att jag ändå ville skriva och sjunga på engelska. Största delen av den musik jag har vuxit upp med och lyssna på är på engelska, säger Gräsbeck.

Gräsbeck visade låten för Clarissa i fjol, som tände på idén att jobba vidare på den.

Texten och det narrativa i låten är en dialog och skriven som en duett.

Framtida solokarriär

Gräsbeck har tidigare främst skrivit musik med andra, men nu ser han fram emot att satsa på en solokarriär.

– Det har tagit lång tid att hitta ett eget sound och en egen stil.

Nu börjar musiken ta form och troligen ger han ut ett helt album inom en snar framtid.

– Jag hoppas på nästa vinter, säger Oscar Gräsbeck.

Du hittar röstningsartikeln högst upp på den här sidan.