En fanfar för alla tusentals Strömsötröjor som har stickats runt om i världen – här har vi samlat era bilder på #strömsötröjan

Peräänkuulutamme videoita Strömsö-villapaidoistanne.

On hienoa nähdä, miten moni on tarttunut haasteeseen ja neulonut yhdessä kanssamme! Monet ovat neuloneet ensimmäisen villapaitansa, ja tulokset ovat olleet vähintäänkin vaikuttavia. Nyt teillä on ehkä mahdollisuus päästä esittelemään luomuksianne Strömsöhön.