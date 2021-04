Pukki valdes till All Star-laget i The Championship – klubbkollegan korad till årets spelare

Med två omgångar kvar att spela för de flesta klubbarna har The Championship utsett säsongens All Star-lag samt säsongens bästa spelare. Norwich är väl representerat i truppen där en plats är vikt åt skarpskytten Teemu Pukki.

Anfallsspelaren Teemu Pukki har igen gjort en strålande säsong i den näst högsta engelska fotbollsserien The Championship. Här hemma i Finland har vi förstås märkt av Kotkasonens starka spel i allmänhet och hans effektiva målskytte i synnerhet.

Men inte heller i England har Pukkis fina form gått förbi. Med all rätt valdes han till All Star-laget i The Championship, tillsammans med tre andra lagkamrater. Eller egentligen fyra, om man räknar med managern Daniel Farke som får äran att lotsa All Star-laget.

Pukki och Toney på topp

Teemu Pukki är på topp i truppen, tillsammans med skytteligans etta Ivan Toney. Brentford-anfallaren ligger som bäst på 29 mål medan Pukki är god tvåa med 25 mål.

Bägge skyttekungarna var kandidater till att väljas till årets spelare, men den titeln gick till annan adress. Norwichs argentinske spelgeni Emiliano Buendía fick äran att koras till säsongens bästa spelare, och hans namn hittas givetvis också på kanten i seriens bästa elva.

Buendía gör en otroligt fin säsong och är i skrivande stund uppe i

14 mål och har dessutom spelat fram till 16 mål.

På den andra kanten finns Bournemouths holländska förstärkning Arnaut Danjuma som mäktat med 15 mål. På mittfältet finns Barnsleys Alex Mowatt som är god för åtta mål och Readings fransman Michael Olise som noterats för sex fullträffar.

I backlinjen finns två av Pukkis lagkamrater: skotten Grant Hanley (ett mål) och Max Aarons (två mål). De har sällskap av Cardiff Citys kapten Sean Morrison (fem mål) samt Watfords marockanska förstärkning Adam Masina (två mål).

Målet vaktas av Bournemouths Asmir Begovic, som representerar Bosnien och Hercegovina i landslagssammanhang.

Sist men inte minst valdes Norwichs chefstränare Daniel Farke till årets tränare.