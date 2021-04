Test: Vad vet du om a cappella-gruppen Fork?

Efter 22 år har den finlandssvenska a cappella-ensemblen Fork hängt upp fjäderboan och hatten. I väntan på nästa finlandssvenska succéhistoria kan du testa dina kunskaper om Fork. Varning: det är inga lätta frågor, så spotta i näven och kavla upp kavajärmarna innan du börjar!





Här kan du se avskedkonserten och dokumentären om FORK:

Arenan – både konserten och dokumentären finns tillgängliga på Arenan från och med den 30 april.

Yle Fem – konserten Fork – 'The End' den 30 april kl. 16.45

Yle Fem – dokumentären Who wants to live forever den 30 april kl. 19.00.

Yle Fem – repris av konserten Fork 'The End' den 30 maj kl. 21.25.

Yle TV1 konserten 1.5 kl. 14.10