Ilon är sitt skivbolags stora internationella satsning: Det skulle vara orättvist att inte tro på det själv då så många människor jobbar för mig

Ilon Adlercreutz har vuxit upp med en tro på att hon kan göra vad som helst. Samtidigt har hon jobbat på att våga bli artist eftersom hon som ung var så obekväm med att uppträda.

Att utnämna en ny, lovande artist till framtida stjärna är enkelt. Det väcker folks intresse och journalisten behöver inte bära ansvar för om löftena infrias.

Artisten däremot får bära den eventuella pressen.

Ilon, som är uppvuxen i Kyrkslätt och som nu studerar på Soc&kom, befinner sig plötsligt i en roll där skivbolag och journalister är eniga om att hon verkligen har möjlighet att slå igenom internationellt.

Hennes första låt "Selfish Love" gavs ut år 2020 och väckte direkt uppmärksamhet i Finland, men också utomlands.

Hon har uppmärksammats av inflytelserika amerikanska collageradioprogrammet “We found new music” och sjungit in en - hittills opublicerad - låt skriven av storproducenten Finneas ”Billie Eilish bror” O´Connell.

All hype verkar inte rubba Ilon, då jag dokumenterar hennes arbete med nya låten Tobacco under några månader vintern 2021.

- Det finns ett sug i det här, att inte veta, det är det som gör hela idén om en artistkarriär så romantisk.

Lyssna på Musikdokumentär om Ilon, där hon jobbar med låten "Tobacco" i studion, gör streamspelning till USA och filmar in en musikvideo.

Ung i en stad, en magisk natt som man önskar att aldrig tog slut, minnet av ett silvrigt hår, läderkläder, och att sen vakna upp till doften av rökta cigaretter och märka att hon är borta.

Med sitt tredje låtsläpp ”Tobacco” beskriver Ilon en situation där man har hittat någon som kunde bli speciell, men där man kanske redan förlorat henne.

Detaljrikedomen i texten gör att låten känns i hela kroppen, den är enkel att relatera till egna minnen och dess energi påminner om att livet, ungdomen är till för att utforska staden, sig själv och andra människor.

Det vill säga, allt sådant som vi alla är berövade just nu då vi sitter hemma och trycker då krogarna stängts som coronaåtgärd och livet är lagt på undantag.

- Det känns att det här har varit en viktig låt för folk just nu, våren kommer men det har varit tungt för många unga.

- En kompis gjorde en story på Instagram som berättade att “den här låten får mig att vilja klippa av håret och bara njuta av livet”.