Skådespelaren Olympia Dukakis död

Skådespelaren Olympia Dukakis har dött. Hon blev 89 år gammal. Hennes bror Apollo Dukakis meddelade om hennes bortgång på Facebook på lördagen.

– Min älskade syster dog i morse i New York. Efter att ha kämpat med sin sviktande hälsa i flera månader har hon nu kommit till ro tillsammans med sin Louis.

Louis Zorich är regissören som Olympia Dukakis gifte sig med 1962. Zorich dog 2018. Tillsammans hann de få tre barn och fyra barnbarn.

Olympia Dukakis har medverkat i tiotals filmer och tv-serier samt i över hundra scenproduktioner.

Dukakis fick en egen stjärna på Walk of Fame i Hollywood år 2013. Olympia Dukakis riemuitsee saadessaan tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle Bild: Michael Nelsen / EPA

Hon är flerfaldigt prisbelönt: bland annat med både en Oscarsstatyett och en Golde Globe år 1987 för bästa kvinnliga biroll i filmen Moonstruck. År 1963 tilldelades hon pris på the Obie Award för bästa kvinnliga skådespelare off-Broadway för sin roll i pjäsen Man Equals Man.

Andra kända filmer hon medverkat i är Steel Magnolias (1989) och The Event (2003).

Olympia Dukakis var aktiv skådespelare i praktiken ända till sin död. Hon har medverkat i flera tv-serier och filmer under de senaste åren, och har en roll i en ännu outgiven film kallad Not To Forget.